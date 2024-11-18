В Канаде произошла вспышка загадочной болезни

С необычным заболеванием столкнулись в Канаде. Причина недуга не известна, от него уже пострадали сотни человек. Кроме того, сообщается о летальных случаях.

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Первая вспышка, по информации The Guardian, произошла еще несколько лет назад. Вскоре на нее обратили внимание местные власти. Неизвестное заболевание обнаружили у 40 человек. Врачи не смогли тогда поставить точный диагноз.

Потом произошла вторая вспышка. У заболевших наблюдали такие симптомы, как уменьшение веса, мышечные боли и галлюцинации. Тогда патологию сравнили с болезнью Крейтцфельдта-Якоба, также известную как коровье бешенство.

Исследования продолжались несколько лет, но прояснить ситуацию не удалось. По мнению некоторых исследователей, болезнь могла возникнуть из-за экологических факторов.

Ранее врачи спасли россиянку с редким и не до конца изученным заболеванием. Женщина жаловалась на слабость и дрожь в теле.