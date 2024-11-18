Вице-премьер рассказала о системе по борьбе с сахарным диабетом

С 2023 года, когда началась реализация федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом, в России создана необходимая медицинская инфраструктура.

"В 36 регионах оснащен 41 региональный эндокринологический центр, и уже 350 тысяч больных охвачены профилактикой осложнения заболеваний, таких как диабетическая стопа и поражение сетчатки глаза", - рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у председателя правительства РФ.

В 87 регионах на базе 863 городских поликлиник, районных и центральных районных больниц организованы кабинеты, которые оснащены анализаторами гликированного гемоглобина. Это позволило уже трем миллионам пациентов с сахарным диабетом пройти соответствующее обследование.

"Это в полтора раза больше, чем мы изначально планировали, что в принципе говорит о востребованности и доступности этого вида исследования", - заметила зампред правительства.

В ближайшее время должно завершиться оснащение региональных эндокринологических центров в оставшихся 53 регионах.