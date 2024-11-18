Психиатр одобрил идею создания единого реестра наркоманов

Важно понять, как проект будет реализован.

Сведения, относящиеся к врачебной тайне, не должны стать общедоступными.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил Михаил Тетюшкин.

«Сама по себе идея правильная. Не совсем понятно, почему она кардинально отличается от наличия наблюдения учёта в наркологическом диспансере, я пока не понял, в чём кардинальная разница. Может только цифровизация базы, потому что суть одна и та же абсолютно. В отношении того, будут люди опасаться [обращаться к лечению после появления этой базы — прим. ГМ] или нет, это будет напрямую зависеть от того, насколько это будет реализовываться в формате «держать и не пущать». Лучше наказать сотню невиновных, чем упустить одного виновного, либо это будет действительно ориентировано на оказание помощи именно на лечение. Вот тут я, к сожалению, не могу предсказать, по какому пути пойдёт развитие. Естественно, что информация о лечении — это врачебная тайна, она не должна быть доступна всем. Вопрос в реализации. Сама по себе идея здравая. Реализация может быть такая, что сведёт на нет все положительные моменты».

Ранее стало известно, что в Саратовской области появится единый реестр наркоманов. Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения региона Владимир Дудаков. В список будут вносить граждан, обязанных по решению суда пройти лечение от зависимости. Также туда включат тех, кому следует пройти проверку на наркотики, профилактику, медицинскую или социальную реабилитацию. В документе будут указаны в числе прочего ФИО, дата рождения, адрес, информация о медицинском диагнозе. Кроме того, в реестре разместят информацию о том, какое лечение назначено человеку.