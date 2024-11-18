Цистит: почему обостряется зимой и как предотвратить

Зимой некоторые начинают испытывать пренеприятные симптомы — часто хочется в туалет по-маленькому, мочеиспускание вызывает дискомфорт (зуд или жжение), низ живота тянет. Если вам знакомо это состояние, то вы наверняка знаете и название этому — цистит.

Это воспаление мочевого пузыря, которое часто обостряется в холодное время года. Риск его развития повышается из-за ряда факторов, от пониженных температур до изменений в повседневной активности и рационе. Понимание причин может помочь в предотвращении и облегчении симптомов цистита. Разбираемся, почему цистит может обостряться зимой, вместе с урологом Леонидом Эйдисом, который помогает вылечить заболевания мочеполовой системы вот уже 23 года.

Цистит — женская болезнь

Это заболевание, которое значительно чаще встречается у женщин, и есть несколько анатомических и физиологических причин, объясняющих эту тенденцию.

«Одна из ключевых причин — особенность строения женской мочевыводящей системы. У женщин уретра (мочеиспускательный канал) значительно короче, чем у мужчин, и расположена ближе к анусу. Это облегчает попадание бактерий, особенно кишечной палочки, из анальной области в уретру и далее в мочевой пузырь. К тому же, короткая уретра упрощает быстрое распространение инфекции вверх по мочевым путям, что и приводит к воспалению», — объясняет врач.

Кроме анатомических особенностей, гормональные факторы также играют важную роль в развитии цистита у женщин. Изменения уровня гормонов, таких как эстроген, во время менструации, беременности или пре- или менопаузы, могут влиять на состояние слизистой оболочки уретры и мочевого пузыря, делая их более уязвимыми к инфекциям. Эстроген способствует поддержанию толщины и здоровья слизистой оболочки, и снижение его уровня может уменьшать защитные функции, увеличивая риск развития цистита.

Переохлаждение

Зимой люди чаще подвергаются переохлаждению, что может стать причиной обострения цистита. Холод способствует сужению сосудов, что ухудшает кровоснабжение органов малого таза, в том числе мочевого пузыря. Это создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Одевайтесь тепло, особенно защищая нижнюю часть тела и поясничную область. Избегайте сидения на холодных поверхностях и длительного нахождения на морозе без необходимой защиты.

Уменьшение потребления жидкости

«Многие люди пьют меньше воды зимой, что приводит к снижению диуреза — объема мочеиспускания, что увеличивает риск воспаления мочевого пузыря», — говорит Леонидю

Следите за достаточным употреблением чистой теплой воды, даже если не чувствуете сильной жажды. Вода помогает смывать бактерии из мочевыводящих путей, предотвращая их размножение и возможное воспаление.

Снижение активности

Зимой люди часто ведут менее активный образ жизни, что может способствовать застою в органах малого таза и, как следствие, привести к обострению цистита.

Поддерживайте умеренную физическую активность, например, занимайтесь легкой зарядкой, совершайте регулярные прогулки. Это улучшит кровообращение и поможет предотвратить многие проблемы с мочеполовой системой.

Изменение диеты

Зимой часто увеличивается потребление острой и соленой пищи, что может раздражать мочевой пузырь. Следите за своим рационом, избегайте чрезмерного потребления специй, соли и кофеина.

«Включите в свою диету больше свежих овощей и фруктов, которые содержат витамины и микроэлементы, поддерживающие здоровье мочевыводящих путей», — советует доктор.

Стресс

Зимние праздники могут быть периодом повышенного стресса, что негативно сказывается на иммунитете и может спровоцировать обострение цистита. Найдите способы снижения стресса, такие как йога, медитация или чтение. Регулярные релаксационные практики помогают укрепить иммунную систему и снизить вероятность развития воспалительных процессов.