Российских детей обеспечили системами непрерывного мониторинга глюкозы

Более 4 млрд рублей выделили в 2024 году на обеспечение пациентов системами непрерывного мониторинга глюкозы, этой помощью по заявкам охвачены все дети от 2 до 17 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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"Обеспечение пациентов системами непрерывного мониторинга глюкозы. На этот год выделили более 4 млрд рублей, и полностью охватили детей от 2 до 17 лет по тем заявкам, которые были заявлены регионами страны. В Год семьи приняли решение об обеспечении за счет средств из федерального бюджета системами непрерывного мониторинга глюкозы беременных женщин, страдающих диабетом первого типа и гестационным диабетом", - сказала она.

Сейчас на учете стоит более 12 тыс. таких женщин. Также в ближайшее время планируется дооснастить региональные эндокринологические центры в 53 регионах, организовать и оснастить дополнительно 1 250 школ для пациентов с сахарным диабетом.

Голикова напомнила, что с 2023 года в РФ начата реализация федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом. Так, в 36 регионах оснащен 41 региональный эндокринологический центр, что позволило охватить профилактикой осложнений 350 тыс. больных.

"В 87 регионах на базе 863 поликлиник и больниц организованы кабинеты, которые оснащены анализаторами гликированного гемоглобина. Это позволило 3 млн пациентов пройти обследование, это в 1,5 раза больше, чем мы изначально планировали. Благодаря поставленному оборудованию в рамках диспансеризации выявили впервые почти 16 тыс. случаев сахарного диабета", - уточнила она.

По словам вице-премьера, поддержаны и оснащены оборудованием 614 школ для пациентов с сахарным диабетом. Обучение навыкам жизни с этим заболеванием и правильному питанию прошли 560 тыс. человек. Также почти 14 тыс. врачей прошли переобучение и курсы повышения квалификации.