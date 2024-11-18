За 2024 год в Бангладеш лихорадка денге убила 415 человек

Число смертельных случаев в результате заболевания лихорадкой денге в Бангладеш с начала года возросло до 415. Об этом сообщило Главное управление службы здравоохранения южноазиатского государства.

За последние 24 часа от вирусной лихорадки умерли восемь жителей страны, в больницы доставлены 1 389 заболевших. Основной очаг распространения денге находится в Дакке и ее окрестностях. Около 4 035 пациентов с симптомами этой болезни проходят лечение в больницах по всей стране. С 1 января 2024 года в Бангладеш было зарегистрировано 79 984 случая заболевания денге.

Первая крупная вспышка лихорадки в Бангладеш произошла в 2000 году, и с тех смертность от этого заболевания ежегодно остается высокой. В 2023 году число умерших от лихорадки превысило 1 700 человек, количество инфицированных достигло 321 тыс.

Денге распространяется в стране в июне - сентябре в сезон муссонных дождей. Сейчас рост больных лихорадкой увеличивается, несмотря на усиленные меры властей республики по контролю за размножением комаров.

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах ВОЗ. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.