От вздутия до рака: как «Оземпик» действует на организм

Семаглутид в виде препарата «Оземпик» стал очень популярным в последнее время из-за его побочного эффекта — похудения. Как действует это лекарство на организм, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

Этот препарат предназначен для лечения сахарного диабета второго типа, напомнила специалист. Он стимулирует выработку инсулина и понижает уровень глюкозы в крови. Также семаглутид замедляет опорожнение желудка, и человек дольше остается сытым.

Ему не так часто хочется есть, и количество съеденной пищи значительно снижается. Многие люди начинают использовать этот побочный эффект в целях именно похудения. Тут и таится большая опасность. Потому что перед тем, как работать над снижением веса любыми способами, необходимо понять, почему человек поправляется, — подчеркнула Соломатина. — Это может быть как элементарное ожирение из-за повышенного аппетита и пищевой зависимости, так и вторичный синдром на фоне других заболеваний.

Однако, как правило, «Оземпик» используют, когда развивается первичное ожирение, которое не вызвано сопутствующими диагнозами, отметила диетолог.

Это опасно тем, что люди даже не пытаются самостоятельно разобраться с проблемой и найти первопричину, а ищут быстрое решение в виде уколов похудения, — считает Соломатина.

По словам специалиста, применение «Оземпика» поможет похудеть, но, как только человек перестанет его колоть, начнется резкий набор веса обратно, потому что не найден корень проблемы, почему он объедается или имеет неконтролируемую тягу к определенным продуктам, например, сладкому.

Дело в том, что тяга к тем или иным продуктам, неправильное питание, стремление много есть также связаны с определенными нарушениями. И именно поэтому в первую очередь важно найти причину набора веса. Это может быть преддиабет, инсулинорезистентность, неправильная работа желудочно-кишечного тракта, нарушение микробиома кишечника, недостаток гормонов удовольствия, недосып, — перечислила собеседница «ВМ».

Кроме того, «Оземпик» вызывает ряд негативных побочных эффектов при его применении в любом возрасте, предупредила врач. У многих наблюдаются:

вздутие живота;

дискомфорт в желудке;

диарея;

нарушения в работе поджелудочной железы.

Так как большинство принимают «Оземпик» не под контролем врача и не измеряют уровень глюкозы в крови, могут возникнуть передозировка, скачки сахара и гипогликемия, — предостерегла эксперт.

Человек начинает чувствовать:

головокружение;

усталость;

затуманенность сознания;

ухудшается зрение.

Кроме прочего есть сведения, что данный препарат может вызвать рак щитовидной железы, — добавила Соломатина.

Также одним из неприятных побочных эффектов стремительного похудения может стать феномен «оземпикового лица», который способен существенно повлиять на вашу молодость. Подробнее об этом «ВМ» рассказала пластический хирург Оксана Решетняк.