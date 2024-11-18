Невролог рассказала про необычную причину мигрени

«Неудобно спал», и теперь болит шея. Врач раскрыла необычную причину мигрени: как распознать проблему и избавиться от неё
Врач-невролог рассказала, что мигрень может начинаться с боли в шее.
«Нужно просто взять и перестать винить шею в головной боли. Очень часто так начинается мигрень», — говорит невролог Екатерина Рудер.
Людям часто кажется, что заболела шея, а за ней и голова: «Наверное, неудобно спал, затекло, вот и болит. Но попробуйте вспомнить, возникала ли такая боль раньше? Если да, возможно, это мигрень. А если ещё и тошнит, то не ждите — пейте таблетку.
«Не надейтесь, что пройдёт «само по себе» и быстро. Не терпите! Лечить шею нет смысла: как только удастся купировать головную боль, пройдёт и шея», — Екатерина Рудер, невролог.
Если боль в голове и шее сопровождается тошнотой, усилением при движении, неприятием яркого света и громких звуков, почти наверняка это мигрень.
Почему мигрень вообще возникает
«Обычная головная боль», «как у всех» — так часто люди описывают свою мигрень. Приступы головной боли у одного и того же человека могут быть разными: более лёгкими и более тяжёлыми. Многое зависит от того, что спровоцировало приступ и насколько быстро пациент сориентировался и выпил обезболивающее.
«Неприятно удивлю кого-то, наверное, но есть люди, у которых голова не болит вообще, ни разу в жизни не болела», — Екатерина Рудер, невролог.
Спровоцировать приступ мигрени могут голод, недосып, пересып, алкоголь, курение, стресс и даже еда (например, слишком солёная). Чтобы понять, что является причиной, нужно начать вести дневник головной боли. И фиксировать, что было накануне того, как боль возникла.
Как снять приступ мигрени
Можно попробовать начать день с крепкого чая или кофе. Если приступ начался недавно, кофеин может его купировать. Недаром его добавляют в состав некоторых обезболивающих — для усиления эффекта.
Если головная боль уже сильная, не теряйте времени. Примите НПВС (лекарства, обладающие обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами: ибупрофен, диклофенак, парацетамол) в нормальной дозировке. Часто бывает, что пациент пытается снять приступ таблеткой на 200 мг, а взрослому для эффекта нужно как минимум 400 мг.
Если через час эффекта от НПВС нет, можно выпить триптан (суматриптан, золмитриптан, ризатриптан) — если к этим препаратам нет противопоказаний. Для разных пациентов максимально эффективный и хорошо переносимый препарат может быть разным, говорит невролог Рудер: если соседка хорошо переносит суматриптан, это не значит, что он подойдёт вам, и наоборот.
«Красные флаги» при лечении мигрени
- Если врач отправляет «проверить сосуды» или сделать рентген шейного отдела при мигрени.
- Если доктор перебирает препараты один за другим каждый месяц. Иногда нужно до трёх месяцев, чтобы лекарство подействовало. Только по истечении этого срока можно оценивать эффективность подобранного лечения.
- Если рекомендуют БАДы, да ещё и советуют купить их в конкретной аптеке.
- Если врач использует «авторскую методику». Нет никаких авторских схем, есть общепринятые медицинские стандарты и клинические рекомендации.
Профилактика мигрени: что делать
Без соблюдения режима сна и отдыха, работы со стрессом и триггерами с мигренью не справиться. Можно закидываться таблетками, но если, к примеру, у вас всегда болит голова после приёма алкоголя — придётся бросать пить, потому что приступы будут только чаще и хуже.
«Мигрень можно эффективно лечить, но это не происходит быстро. Если вы откладываете лечение на потом, вы продлеваете свою жизнь с болью. Заболевание, таким образом, утяжеляется, хуже поддаётся терапии. Требуется больше времени на получение результата и больше денег, потому что могут потребоваться комбинации препаратов и большие дозы», — Екатерина Рудер, невролог.
Невролог Рудер советует отнестись к своей мигрени не как к тому, что мешает жить, а как к тому, что дисциплинирует, приучает к режиму и здоровому образу жизни.
«Если бы не мигрень, я бы неизвестно во сколько ложилась спать» — так говорила мне одна из пациенток», — Екатерина Рудер, невролог.
Мигрень становится реже, если отказаться от вредных привычек и заняться умеренной физической активностью. А тело за это скажет только «спасибо».
А вот пытаться избавиться от мучительных головных болей с помощью пирсинга уха (да, так делают) бесполезно: доказательства эффективности способа нулевые.