Невролог рассказала про необычную причину мигрени

Врач-невролог рассказала, что мигрень может начинаться с боли в шее.

© Секрет Фирмы

«Нужно просто взять и перестать винить шею в головной боли. Очень часто так начинается мигрень», — говорит невролог Екатерина Рудер.

Людям часто кажется, что заболела шея, а за ней и голова: «Наверное, неудобно спал, затекло, вот и болит. Но попробуйте вспомнить, возникала ли такая боль раньше? Если да, возможно, это мигрень. А если ещё и тошнит, то не ждите — пейте таблетку.

«Не надейтесь, что пройдёт «само по себе» и быстро. Не терпите! Лечить шею нет смысла: как только удастся купировать головную боль, пройдёт и шея», — Екатерина Рудер, невролог.

Если боль в голове и шее сопровождается тошнотой, усилением при движении, неприятием яркого света и громких звуков, почти наверняка это мигрень.

Почему мигрень вообще возникает

«Обычная головная боль», «как у всех» — так часто люди описывают свою мигрень. Приступы головной боли у одного и того же человека могут быть разными: более лёгкими и более тяжёлыми. Многое зависит от того, что спровоцировало приступ и насколько быстро пациент сориентировался и выпил обезболивающее.

«Неприятно удивлю кого-то, наверное, но есть люди, у которых голова не болит вообще, ни разу в жизни не болела», — Екатерина Рудер, невролог.

Спровоцировать приступ мигрени могут голод, недосып, пересып, алкоголь, курение, стресс и даже еда (например, слишком солёная). Чтобы понять, что является причиной, нужно начать вести дневник головной боли. И фиксировать, что было накануне того, как боль возникла.

Как снять приступ мигрени

Можно попробовать начать день с крепкого чая или кофе. Если приступ начался недавно, кофеин может его купировать. Недаром его добавляют в состав некоторых обезболивающих — для усиления эффекта.

Если головная боль уже сильная, не теряйте времени. Примите НПВС (лекарства, обладающие обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами: ибупрофен, диклофенак, парацетамол) в нормальной дозировке. Часто бывает, что пациент пытается снять приступ таблеткой на 200 мг, а взрослому для эффекта нужно как минимум 400 мг.

Если через час эффекта от НПВС нет, можно выпить триптан (суматриптан, золмитриптан, ризатриптан) — если к этим препаратам нет противопоказаний. Для разных пациентов максимально эффективный и хорошо переносимый препарат может быть разным, говорит невролог Рудер: если соседка хорошо переносит суматриптан, это не значит, что он подойдёт вам, и наоборот.

«Красные флаги» при лечении мигрени

Если врач отправляет «проверить сосуды» или сделать рентген шейного отдела при мигрени.

Если доктор перебирает препараты один за другим каждый месяц. Иногда нужно до трёх месяцев, чтобы лекарство подействовало. Только по истечении этого срока можно оценивать эффективность подобранного лечения.

Если рекомендуют БАДы, да ещё и советуют купить их в конкретной аптеке.

Если врач использует «авторскую методику». Нет никаких авторских схем, есть общепринятые медицинские стандарты и клинические рекомендации.

Профилактика мигрени: что делать

Без соблюдения режима сна и отдыха, работы со стрессом и триггерами с мигренью не справиться. Можно закидываться таблетками, но если, к примеру, у вас всегда болит голова после приёма алкоголя — придётся бросать пить, потому что приступы будут только чаще и хуже.

«Мигрень можно эффективно лечить, но это не происходит быстро. Если вы откладываете лечение на потом, вы продлеваете свою жизнь с болью. Заболевание, таким образом, утяжеляется, хуже поддаётся терапии. Требуется больше времени на получение результата и больше денег, потому что могут потребоваться комбинации препаратов и большие дозы», — Екатерина Рудер, невролог.

Невролог Рудер советует отнестись к своей мигрени не как к тому, что мешает жить, а как к тому, что дисциплинирует, приучает к режиму и здоровому образу жизни.

«Если бы не мигрень, я бы неизвестно во сколько ложилась спать» — так говорила мне одна из пациенток», — Екатерина Рудер, невролог.

Мигрень становится реже, если отказаться от вредных привычек и заняться умеренной физической активностью. А тело за это скажет только «спасибо».

А вот пытаться избавиться от мучительных головных болей с помощью пирсинга уха (да, так делают) бесполезно: доказательства эффективности способа нулевые.