Эксперт дал совет, как быстро справиться с простудой

Мануальный терапевт, клинический диетолог Джош Акс рассказал, как простой трюк с чесноком поможет побороть простуду.

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По словам врача, нужно надкусить продукт один-два раза и проглотить его, не разжёвывая. Чеснок содержит соединение под названием аллицин, которое обладает естественными противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Такой лайфхак, по мнению Джоша Акса, может ускорить процесс выздоровления и позволит исцелиться в течение нескольких дней.

Доказано, что аллицин усиливает реакцию некоторых типов белых кровяных клеток организма на борьбу с болезнями, когда они вступают в контакт с вирусами, например, при простуде или гриппе. Чеснок может снизить риск заболевания, повлиять на продолжительность болезни, а также помочь быстрее облегчить симптомы.