Врач рассказал, чем опасна хроническая обструктивная болезнь легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает одно из ведущих мест среди всех причин смертности в мире. Продолжительность жизни людей с этим заболеванием на 8-15 лет меньше средней. Заболевание невозможно вылечить полностью, однако современная терапия помогает предотвратить его прогрессирование. При этом в России пациенты с ХОБЛ могут получить льготные препараты только при наличии инвалидности, когда болезнь уже находится в тяжелой стадии и гражданин нетрудоспособен. Эксперты считают, что ситуацию можно исправить, разработав и приняв на федеральном уровне комплексную программу по борьбе с ХОБЛ, включающую, среди прочих мер, бесплатное лекарственное обеспечение.

© Российская Газета

ХОБЛ характеризуется сужением дыхательных путей, вызванным воспалительным ответом на вдыхаемые раздражители: дым, газы, пыль. В результате объем вдыхаемого воздуха падает, пациент жалуется на одышку, кашель, слабость.

Как рассказал "РГ" главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, один из основных факторов развития болезни - курение. В группу риска также входят работники вредных производств, подвергающиеся воздействию промышленных аэрозолей и химических веществ, например, шахтеры, металлурги, сварщики. В последнее время все возрастающее значение в заболеваемости ХОБЛ придают поллютантам - веществам, загрязняющим воздух в жилых помещениях. Они образуются при использовании современных синтетических строительных материалов, новых отопительных систем, биологического топлива.

"Попадание повреждающих частиц <…> приводит к развитию у пациента воспаления, эмфиземы, бронхита. Как следствие, у него возникает обструкция - сужение дыхательных путей, и впоследствии развивается хроническая дыхательная недостаточность", - пояснил Сергей Авдеев.

Основной способ диагностики ХОБЛ - спирометрия. Она проводится с помощью спирометра, который позволяет измерить объемы и скорость вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. По словам Сергея Авдеева, в России нет сложностей, связанных с доступностью этой процедуры. При этом, как и во многих других странах мира, стоит вопрос гиподиагностики ХОБЛ. По данным Минздрава, ХОБЛ страдают около 2 млн россиян. Но результаты эпидемиологических исследований говорят о том, что на самом деле заболевание есть у 6,8% взрослых жителей страны, то есть примерно у 12 миллионов человек. Дело в том, что не все пациенты с длительным кашлем и одышкой вовремя обращаются к врачам.

Хроническая обструктивная болезнь легких - серьезная проблема для системы здравоохранения, подчеркивает Сергей Авдеев. Так, в общемировом рейтинге причин смертности заболевание занимает третье место, вслед за сердечно-сосудистыми недугами и раком. В целом, ХОБЛ укорачивает жизнь человека на 8-15 лет, добавил главный пульмонолог.

Однако этот показатель не отражается в официальной статистике смертности из-за проблем с кодированием.

"В статотчетности все случаи смерти кодируются согласно определенному алгоритму. Например, пациент с ХОБЛ умирает от инфаркта миокарда. Первым будет значиться код инфаркта миокарда как непосредственная причина смерти (по Международной классификации болезней МКБ-10 - прим. ред.). Таким образом, появляется риск недооцененности такой проблемы, как ХОБЛ. Даже на основании патологоанатомических данных", - сказал Авдеев.

В отличие от других распространенных заболеваний, которые вносят значительный вклад в структуру смертности, в России нет единого комплекса мер по борьбе с ХОБЛ. У нас есть мощные программы по борьбе с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом. Но системного подхода к предотвращению и лечению ХОБЛ не выработано. Врачи были бы рады появлению соответствующего федерального проекта, говорит Сергей Авдеев.

Пульмонологов поддерживают и в пациентских организациях. "Необходимо создать комплексную программу по борьбе с ХОБЛ, которая включала бы систему мер для выявления, профилактики, эффективного лечения, льготного лекарственного обеспечения, диспансерного наблюдения. Пациенты должны быть под опекой", - сказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов на Форуме пациент-ориентированных инноваций.

Власов считает, что пациентам с ХОБЛ нужно дать право на льготное лекарственное обеспечение "без привязки к инвалидности". Сейчас пациенты, не признанные инвалидами, не могут получать необходимые препараты бесплатно. Хотя своевременное лечение может остановить прогрессирование заболевания и помогает сохранить качество жизни и трудоспособность.

"Сейчас есть замечательные лекарства для больных ХОБЛ. Это - ингаляционные препараты, которые расширяют бронхи, уменьшают воспаление. Они - комбинированные, в одном ингаляционном устройстве находятся два-три лекарственных компонента", - пояснил Авдеев.

Он отметил такой парадокс: пациенты с астмой без инвалидности имеют право на льготные лекарства, а пациенты с ХОБЛ - нет. И это несмотря на то, что хроническая обструктивная болезнь легких является более тяжелым состоянием, а смертность от ХОБЛ в 25 раз выше, чем от бронхиальной астмы.

В некоторых регионах приняты собственные программы по борьбе с ХОБЛ. Например, такая действует в Карелии. Как пояснила "РГ" завкафедрой госпитальной медицины Петрозаводского госуниверситета, главный внештатный специалист-терапевт регионального Минздрава Наталья Везикова, в 2015 году в республике решили запустить ведомственную целевую программу, направленную на предупреждение инвалидизации населения Карелии. Она, в частности, охватила пациентов с ХОБЛ без инвалидности.

"У нас около 1,5 тысячи пациентов, которые регулярно приходят к врачу, их осматривают, оценивают эффективность лечения. Они состоят в пульмонологическом регистре. Ежегодно пациентам либо оставляют прежнюю терапию, либо меняют ее. У комплаентных (приверженных лечению - прим. ред.) пациентов, которые в числе первых попали в эту квоту, заболевание не прогрессирует. На это повлияли отказ от курения, вакцинация и обеспечение бесплатными лекарствами", - констатирует Везикова.

Заболеваемость ХОБЛ в Карелии выше, чем, например, на Кавказе, на этот показатель также влияет активная выявляемость заболевания в регионе. Что касается смертности, то она, напротив, невысокая.

"Показатель смертности среди участников программы снижается. Среди тех, кто не комплаентен или не попадает в программу - по незнанию или из-за отказа от лекарственной терапии, смертность примерно такая же, как в среднем по стране", - делится практическими наблюдениями Наталья Везикова.

Необходимость комплексного подхода к борьбе с ХОБЛ обсуждается уже не первый год. Вопрос поднимался на заседании Попечительского совета при правительстве РФ в июле этого года. ВСП также обращался в Минздрав с инициативой о включении ХОБЛ в перечень социально значимых заболеваний, направлял свои предложения по формированию перечня мер по борьбе с ХОБЛ, включающие в том числе создание межведомственной рабочей группы.