ИИ постепенно становится привычным помощником врачей

В апреле этого года президент России поручил правительству страны разработку нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". И в числе прочих задач отметил, что внедрение единой цифровой платформы (ЕЦП) по управлению здоровьем человека в систему здравоохранения должно "обеспечить переход на безбумажный медицинский документооборот, использование сервисов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ)". На эти цели, как сообщает ТАСС, с 2025 по 2030 год потребуются дополнительные средства в размере не менее 35 миллиардов рублей.

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Акцент будет сделан на развитии уже созданных цифровых медицинских сервисов, анализе накопленных данных, удаленном мониторинге здоровья граждан, а также импортозамещении операционных систем и информационной безопасности.

Реализация федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" началась в 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", который завершается в этом году.

Его главными целями были формирование электронной медицинской карты, создание цифрового профиля пациента, который бы позволял разработать индивидуальную программу лечения, реабилитации и профилактики.

По последним данным ресурса "Национальные проекты", уже внедрено 45 миллионов цифровых профилей пациентов на основе данных системы обязательного медицинского страхования.

"Фактически внедрение всех остальных инноваций проходит вокруг цифровой модели пациента, которая дает возможность по его цифровому профилю сформировать индивидуальную программу лечения, реабилитации и профилактики. С прошлого года началось внедрение во всех регионах программ с искусственным интеллектом", - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Форума будущих технологий, который состоялся в феврале этого года в Москве.

В целом отмечается, что показатели федерального проекта по созданию цифрового контура, достичь которые необходимо было за предыдущую пятилетку, выполнены. Как сообщалось конце прошлого года на XI Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске, все медицинские учреждения страны подключены к интернету. В системе здравоохранения создан миллион компьютеризированных рабочих мест, которые работают с медицинскими информационными системами, в ЕГИСЗ за 2023 год зарегистрировали почти миллиард электронных медицинских документов (в 2019 году их было не более 4 миллионов), а всего их уже в десять раз больше. Электронные подписи имеют более 520 тысяч врачей.

С помощью персональных медицинских помощников врачи и сами пациенты отслеживают показатели здоровья

В апреле этого года на XXXI Российском национальном конгрессе "Человек и лекарство" представители минздрава отчитались, что в прошлом году "бумага" полностью исчезла при взаимодействии с медико-социальной экспертизой: в 2023 году выдано 2,4 миллиона электронных направлений при выдаче разрешения на оружие. В электронный формат уходит выдача медицинских свидетельств о рождении и смерти, ведение медицинских книжек. Гражданам становятся доступны медицинские документы независимо от региона, где находится пациент.

При поддержке Минздрава России в 2023 году в 85 субъектах РФ внедрено 106 медицинских изделий с искусственным интеллектом. 22 миллиона медицинских записей проанализировано с помощью ИИ, в шести регионах применяются сервисы голосового заполнения документов, а в 29 - виртуальные ассистенты с ИИ для записи на прием к врачу.

Выступая в марте этого года на Днях искусственного интеллекта на Международной выставке-форуме "Россия", министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что программы на основе ИИ позволяют анализировать большие объемы данных о пациенте и подсказывать, направлять решения в пользу сохранения и укрепления его здоровья - эти направления будут развиваться и дальше. В качестве примера министр привел "персональные медицинские помощники (ПМП)", представляющие собой дистанционные устройства и сервисы, обеспечивающие мониторинг состояния пациентов. С их помощью врачи и сами пациенты отслеживают показатели здоровья при хронических заболеваниях. В рамках реализации пилотного проекта по внедрению ПМП более 23 тысяч пациентов с артериальной гипертензией или с сахарным диабетом взяты на дистанционное наблюдение в 10 регионах.

Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков на панельной сессии ВЭФ "Цифровые медицинские помощники в России - достижения и перспективы" сообщил, что до конца 2024 года будет проведена клинико-экономическая оценка эффективности дистанционного наблюдения для подготовки решения о тиражировании результатов с 2025 года. 520 тысяч врачей уже имеют электронную подпись.

"Промежуточный анализ по результатам наблюдения за пациентами, находящимися на дистанционном наблюдении, уже показал положительный эффект", - подчеркнул замминистра.

Новосибирская область - один из регионов, вошедших в пилотный проект "Персональные медицинские помощники". Сейчас в нем участвуют пациенты с гипертонией и сахарным диабетом. В перспективе это будет стандартизированная экосистема дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями.

Еще один пилотный проект, в котором участвует Новосибирская область, "Удар", предполагает применение ИИ в диагностике инсультов. Он уже помогает при расшифровке ЭКГ, МРТ, КТ, результатов флюорографии, маммографии, а также участвует в сборе анамнеза пациента. ИИ становится помощником врачей при анализе данных электронных медицинских карт, выявлении факторов риска, принятии врачебных решений, постановке предварительного диагноза. Он также позволяет переводить голосовые сообщения в текст, помогая заполнять медицинскую документацию. Применяются сервисы видеоаналитики, позволяющие контролировать пациентов в реанимации, даже отслеживать положение тела и падения.

В этом году нейросетевая модель GigaChat Сбера сдала экзамен медвуза по направлению подготовки "Лечебное дело". ИИ прошел тестирование и ответил на вопросы билета, получив итоговую оценку "4". В компании СберМедИИ считают, что GigaChat может стать основой для создания персональных ассистентов как для пациентов, так и для медицинских работников и студентов-медиков.

Но готовы ли все врачи и пациенты доверять ИИ, другим новым технологиям? Ответить на этот вопрос и наладить контроль за их применением и выдаваемыми результатами еще только предстоит.

Дословно

Ольга Кобякова, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, д.м.н., профессор: