В России не ожидается роста заболеваемости энтеровирусными инфекциями, в том числе вирусом Коксаки, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она сказала в кулуарах первой министерской конференции партнерского форума "Россия - Африка".

Свое название вирус получил в честь маленького городка в США, где он был выявлен впервые. Его также часто называют "турецким вирусом" или "турецким гриппом" после массовой вспышки заболеваемости в Турции в 2017 году. За последние несколько лет частота заражения на морских курортах, пляжах и в отелях значительно увеличилась.

Подъем заболеваемости этой малознакомой россиянам вирусной инфекцией был зафиксирован в конце прошедшего лета и к середине сентября завершился. Сейчас активных массовых очагов вируса Коксаки нет, выявляются лишь единичные случаи. Однако это не значит, что можно выдохнуть и перестать соблюдать меры предосторожности. Как рассказал "РГ" профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, вирус Коксаки относится к тому же семейству вирусов, что и возбудители полиомиелита и ящура. Передается он чаще контактым путем, хотя возможен и воздушно-капельный.

"Самая большая опасность этого вируса в том, что в отдельных случаях он может вызвать менингит, хотя такие случаи нечасты", - пояснил эксперт. И в том, что для детей он более опасен, чем для взрослых.

Но несмотря на то, что вирус Коксаки может передаваться воздушно-капельным путем, вероятность возникновения эпидемии исчезающе мала, поскольку передается он совсем не так "бодро", как корь, ветрянка или COVID-19, продолжает вирусолог. Именно поэтому, вероятно, до сих пор нет вакцины от Коксаки, хотя вирус известен много лет.

Чаще всего Коксаки протекает как обычное ОРВИ, у некоторых заразившихся он может даже не дать о себе знать - человек переболеет бессимптомно. У других появятся высыпания на слизистых оболочках - на языке, в горле, а также на пятках и ладонях. В некоторых случаях заболевание может сопровождаться подъемом температуры.

В Роспотребнадзоре уточнили, что вирус Коксаки может вызвать также такие осложнения, как вирусный менингит, энцефалит или миокардит. А если женщина заразится во время беременности, он может стать причиной врожденных пороков развития сердечно-сосудистой, мочеполовой и пищеварительной систем у плода. Кроме того, как все энтеровирусы, он может стать причиной тяжелой инфекции центральной нервной системы у новорожденных.

При появлении у ребенка таких симптомов, как повышение температуры, отсутствие аппетита, рвота, диарея, затрудненное дыхание, судороги, необычная сонливость, если ребенок жалуется на боль в груди и животе, если у него появились высыпания на коже или во рту, если ему сложно наклонить голову вперед, если покраснели или воспалились глаза, необходимо сразу же обратиться к врачу.

Если женщина заразится вирусом Коксаки во время беременности, он может стать причиной врожденных пороков развития у плода. Также могут возникать такие симптомы, как сильная боль в горле или головная боль, сопровождающаяся рвотой, спутанностью сознания.

Лечится эта инфекция симптоматически. Заразившись вирусом Коксаки единожды, человек получает устойчивый иммунитет. Но есть одно "но". Так как серотипов вируса много, нет полной гарантии, что человек получит иммунитет от всех разновидностей вируса сразу, добавляет Алексей Аграновский.

По словам врача скорой медицинской помощи Галины Микрюковой, не стоит забывать об общих правилах профилактики вирусных инфекций, а для Коксаки она такая же, как и для остальных подобных возбудителей. Самое главное - забота о своем иммунитете и позитивное мышление. Важны прием витаминов, закаливание, прогулки на свежем воздухе.

Врач рекомендует как можно меньше находиться в маленьких помещениях, где присутствует много людей, а также заниматься дыхательной гимнастикой, ежедневно делать зарядку и как можно чаще проветривать жилые и рабочее пространства. Возможно применение озонаторов или бактерицидных ламп, особенно в помещениях, где бывает много людей. Нужно исключить самолечение антибиотиками, убивающими нормальную микрофлору, которая противостоит вирусам и другим возбудителям.

"Кроме того, огромное значение для иммунитета имеет здоровье желудочно-кишечного тракта, - добавляет Галина Микрюкова. - Здоровая микробиота кишечника - это 90 процентов иммунитета. Поэтому нужно исключить самолечение антибиотиками, убивающими нормальную микрофлору, которая как раз и противостоит вирусам и другим патогенным микроорганизмам, попадающим в организм человека".

Детям необходимо обеспечить сбалансированное питание, включающее в себя и мясо, и рыбу, и овощи с фруктами, и яйца, и кисломолочную продукцию.

"В период обострения сезонных инфекций не рекомендуется прекращать грудное вскармливание, так как оно является дополнительным источником защиты", - сообщается на портале "Объясняем.РФ".

Даже зимой с детьми нужно гулять - не меньше часа в день, а лучше - часа два. При этом не стоит слишком укутывать ребенка, ведь он может заболеть именно из-за перепада температур. Очень важно, чтобы ребенок соблюдал режим дня.

Еще один важный момент - личная гигиена. Научите ребенка тщательно мыть руки с мылом каждый раз после прогулки, после туалета, перед едой. И не забывайте делать это сами. Так у вирусов будет намного меньше шансов попасть в организм.

Закаляйте детей, советуют врачи. Позволяйте им некоторое время находиться дома без одежды при температуре 22-24 градуса или делайте обтирания влажным полотенцем (температура 34-36 градусов), постепенно снижая до 25 градусов. В закаливании важна регулярность.

Контролируйте температуру и влажность воздуха дома. Оптимальная влажность воздуха в квартире - 40-60 процентов. Если влажность воздуха ниже 40%, слизистые оболочки носа и горла пересыхают, это затрудняет их защитную функцию и делает дыхательные пути уязвимыми для вирусов и бактерий.

Тем временем

Роспотребнадзор запустил "горячую линию" в регионах России в связи с информацией о случаях заболевания россиян энтеровирусной инфекцией на отдыхе в Турции. На нее просят позвонить, если появятся признаки инфекционного заболевания.