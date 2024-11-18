В Новокузнецке построят кардиодиспансер за 12 миллиардов рублей

В южной столице Кузбасса может появиться филиал кемеровского кардиодиспансера, но сперва необходимо сделать проект.

Кузбасский Минстрой объявил тендер на проектирование новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л. С. Барбараша на улице Димитрова, 31, говорится на сайте госзакупок. Начальная цена заказа – 76 млн рублей, а ориентировочная стоимость гипотетического строительства – 12 млрд рублей. Средства будут взяты из областного бюджета.

Сроки возведения объекта не называются даже примерные, для начала требуется найти подрядчика на проектную документацию. Пройдет аукцион 27 ноября.

В будущем здании планируется не более десяти этажей, 289 коек. Общая площадь здания составит 29 000 квадратных метров, площадь территории – 8 600 квадратных метров.