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Власти захотели построить в Новокузнецке кардиодиспансер за 12 млрд рублей

В южной столице Кузбасса может появиться филиал кемеровского кардиодиспансера, но сперва необходимо сделать проект.

В Новокузнецке построят кардиодиспансер за 12 миллиардов рублей
© РИА Новости

Кузбасский Минстрой объявил тендер на проектирование новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л. С. Барбараша на улице Димитрова, 31, говорится на сайте госзакупок. Начальная цена заказа – 76 млн рублей, а ориентировочная стоимость гипотетического строительства – 12 млрд рублей. Средства будут взяты из областного бюджета.

Сроки возведения объекта не называются даже примерные, для начала требуется найти подрядчика на проектную документацию. Пройдет аукцион 27 ноября.

В будущем здании планируется не более десяти этажей, 289 коек. Общая площадь здания составит 29 000 квадратных метров, площадь территории – 8 600 квадратных метров.

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