Тревожный сигнал: когда при головной боли нужно идти к врачу

Судороги, спутанность сознания, обмороки, а также скованность шеи и повышенная температура, которые сопровождают головную боль, могут говорить о серьезном заболевании. Об этом предупредил невролог Виталий Акимов.

«Это могут быть различные состояния — инфекции, воспалительные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания костно-мышечной системы, стоматологических и ЛОР-органов, объемные образования», — отметил Акимов в беседе с RT.

Также причиной необычных симптомов при головной боли могут быть стресс или побочное действие лекарств, однако лучше выяснить это у специалиста.