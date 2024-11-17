В Магнитогорске разгорелся скандал из-за рентген-пленки

В Магнитогорске (Челябинская область) разгорелся скандал вокруг доступности рентгена для детей. Жительница города Ольга (имя изменено) утверждает, что врачи отказались выдать направление на повторный рентген для ее сына, который лечится от пневмонии.

Как сообщает 74.RU со ссылкой на мать пациента, врач объяснила отказ нехваткой рентгеновской пленки и необходимостью экономить ее до конца года.

"Доктор сказала, что в их рабочем чате написали, что до Нового года осталось два месяца, а рентген-пленки осталось мало, поэтому выписывать направление нужно только экстренным больным", - рассказывает мама мальчика.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области эту информацию опровергли. В ведомстве заявили, что в детской поликлинике №1, куда обращалась Ольга, установлен цифровой рентген-аппарат, не требующий пленки. Кроме того, в Минздраве подчеркнули, что рентгеновская пленка имеется в наличии во всех медицинских учреждениях города, а в связи с ростом сезонных заболеваний была закуплена дополнительная партия – 4,5 тысячи пленок.

Также в министерстве отметили, что в Магнитогорске действует система маршрутизации пациентов, которая позволяет проводить необходимые обследования, в том числе рентген, в разных медицинских учреждениях.

Другие материалы Уральского Федерального округа читайте в разделе СП-Урал