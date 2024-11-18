Врач ответил, какая бактерия провоцирует развитие рака желудка

Хеликобактерная инфекция способна спровоцировать рак желудка. О крайне опасном канцерогене сообщают «Известия» со ссылкой на врача-онколога Дмитрия Белкова.

Бактерию открыли австралийские ученые Робин Уоррен и Барри Маршалл в 1982 году. Исследователи обнаружили инфекцию у пациентов с язвой и гастритом.

«Позже ученые выяснили, что там, где бактерия поселялась, а именно – в нижнем пилорическом отделе желудка, начинался сильный воспалительный процесс. Вылечиться пациентам удавалось только после курса антибиотикотерапии и полного уничтожения хеликобактера», – отметил Белков.

Опухоль может появиться при язве желудка. Небольшие язвы до 2 см перерождаются в опухоль в среднем в 20% случаев, а вот язвы больше 3 см – до 80%. Важным моментом при лечении язвы желудка являются ранняя диагностика и лабораторные анализы на хеликобактер пилори.

Ранее хирурги в Кыргызстане начали делать операции по удалению опухоли в желудке методом лапароскопии. До этого такое вмешательство выполняли исключительно открытым способом.