В Анголе зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения mpox (оспой обезьян) зарегистрирован в Анголе. Об этом сообщило агентство Angop со ссылкой на данные ангольского Минздрава.

По данным агентства, вирус выявлен у 28-летней женщины, прибывшей в Анголу из Демократической Республики Конго (ДРК). Пациентка и ее близкие контакты изолированы на территории Специализированного центра борьбы с эндемичными заболеваниями и пандемиями.

Проводятся мероприятия по дезинфекции жилья, отслеживанию контактов пациента.

По данным Африканского центра контроля и профилактики заболеваний, количество случаев заражения оспой обезьян в Африке выросло на 500% по сравнению с 2023 годом. В 19 странах континента зарегистрировано около 50 тыс. случаев заражения оспой обезьян, а количество смертей составило 1048. На регион Центральной Африки, к которому относится ДРК, приходится 85,7% случаев заражений и 99,5% смертей на континенте.

Оспа обезьян обнаружена также в Швеции, Германии, Великобритании и США.