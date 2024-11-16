Врач предупредил о болезнях, которые маскируются под рак

Радиотерапевт Романов: рак ЖКТ часто можно спутать с расстройством желудка. Онкологические заболевания довольно коварны — и не только потому что сложны в лечении. Их ещё и тяжело обнаружить вовремя. Они маскируются под другие болезни, симптомами сильно напоминая привычные недуги. А вот под какие и когда можно заподозрить рак — рассказал врач.

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Частые симптомы рака

Как рассказал радиотерапевт Денис Романов, рак зачастую сопровождается признаками, с которыми люди сталкиваются постоянно и повсеместно. Именно поэтому бывает тяжело заподозрить по обычной тошноте или головной боли что-то серьёзное.

За чем может прятаться рак:

Рак лёгкого — за хронической обструктивной болезнью лёгких и бронхитом (одышка, кашель, боль в груди); Рак органов головы и шеи — за простудными заболеваниями (заложенность носа, боль в горле или осиплость голоса); Рак толстой кишки — за расстройством желудочно-кишечного тракта (запоры, боль в животе, даже кровь в кале); Рак желудка — за обострением хронического гастрита (тяжесть в животе, тошнота, отсутствие аппетита); Рак анального канала — за обострением геморроя или анальной трещиной; Рак шейки матки у молодых женщин — за нарушением менструального цикла; Рак предстательной железы — за аденомой (проблемы с мочеиспусканием у пожилых мужчин); Метастазы в костях — за остеохондрозом или последствиями сквозняка (боль в спине).

Частым симптомом рака считается снижение веса, но на это редко обращают внимание, сообщил Life.ru.

Как распознать «женский рак»

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