Как распознать некомпетентного стоматолога

В конце октября 59-летняя пациентка столичной стоматологической клиники умерла после удаления зубов. А ранее трагедией обернулся визит к врачу для 40-летнего мужчины: он скончался после введения препарата для анестезии перед лечением зубов. «Вечерняя Москва» собрала пять признаков, выдающих сомнительного стоматолога.

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Определить уровень компетентности специалиста можно по его действиям, утверждает врач-стоматолог, специалист сети научных стоматологий (проспект Мира, 53с1) Илиа Цицуашвили.

Признак 1. Не составляет договор.

«Перед началом лечения врач должен предложить подписать договор, в котором прописаны все условия: вид процедур, стоимость, гарантии и обязательства клиники, — говорит эксперт. — Наличие договора — ваша юридическая защита, которая дает право требовать качественного обслуживания и решать спорные вопросы. К договору обычно прилагаются согласия на медицинские манипуляции и обработку персональных данных. Если клиника отказывается предоставить договор или договор составлен непонятно, это тревожный знак».

Признак 2. Не дает никаких рекомендаций.

Если стоматолог предлагает начать лечение сразу, без предварительного осмотра, рентгена, — это повод насторожиться. Тщательная диагностика необходима для постановки точного диагноза и составления плана лечения. Стоматолог, который не проводит диагностику, рискует ошибиться и назначить неэффективное или даже вредное лечение.

Признак 3. Неожиданно возникающие платежи.

«Добросовестные стоматологи всегда предупреждают о дополнительных расходах и согласовывают их с пациентом. Если врач активно навязывает вам дорогостоящие услуги, не предоставляя при этом альтернатив, это повод задуматься о его честности. Компетентный специалист объяснит все возможные варианты лечения с их плюсами и минусами, чтобы пациент мог выбрать подходящий вариант в зависимости от своих потребностей и возможностей».

Признак 4. Отрицает право на второе мнение.

«Если врач негативно реагирует на ваше желание проконсультироваться с другим стоматологом, это настораживающий знак. Врач, уверенный в своих профессиональных навыках, спокойно воспринимает такие просьбы, так как понимает, что пациент имеет право убедиться в правильности лечения».

Признак 5. Игнорирование боли и дискомфорта.

«Если во время лечения пациент испытывает боль, врач обязан остановиться и устранить ее причину, будь то корректировка анестезии или смена инструмента. Если стоматолог продолжает процедуру или пренебрегает обезболиванием, это говорит о низком уровне эмпатии и профессионализма».

Просите документы

Лицензия на медицинскую деятельность. В том числе разрешение на проведение наркоза, диплом и сертификат врача-анестезиолога. В клинике должна быть малая операционная с оборудованием.

Сертификаты и дипломы врача. Подтверждают квалификацию и профессионализм стоматолога.

Документы на материалы и оборудование. Они подтверждают, что клиника использует безопасные и проверенные средства.

Прямая речь

Владислав Лазарев, юрист: