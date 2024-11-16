Заморозка яйцеклеток: в чем смысл этой процедуры

Акушер-гинеколог Мария Жарова рассказала о процедуре криоконсервации яйцеклеток, сообщает издание The Day.

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Женщины все чаще откладывают материнство на потом, стараясь получить хорошее образование и сделать карьеру. Из-за этой тенденции многие сталкиваются с тем, что забеременеть уже не позволяет возраст.

Как со временем меняется качество яйцеклеток

Количество ооцитов, или женских половых клеток закладывается еще до рождения. Они постепенно расходуются на протяжении жизни вплоть до менопаузы.

Но для продолжения рода важно не только число яйцеклеток, но и их качество, которое резко снижается после 35 лет. К 40 годам 70% эмбрионов имеют хромосомные отклонения, а к 45 годам этот показатель равен 99,9%.

Таким образом, с каждым годом женщине все сложнее получить здоровую беременность.

Заморозка яйцеклеток как метод репродукции

В последнее время все больше женщин во всем мире интересуются криоконсервацией собственных ооцитов. Это процедура представляет собой заморозку и хранение биоматериала для использования в будущем.

Среди плюсов криоконсервации выделяют:

Возможность женщины сосредоточиться на карьере, образовании и личных отношениях; Если у женщины есть заболевания, заморозка ооцитов позволяет забеременеть после диагностики и завершения лечения.

Как происходит процедура криоконсервации яйцеклеток

Женщине необходимо обратиться к врачу-репродуктологу и пройти все необходимые анализы на фертильность. После этого проводится стимуляция яичников, которая позволяет получить несколько ооцитов за один цикл. Пациентка проходит УЗИ, на котором оценивается состояние и рост фолликулов, после чего ооциты извлекают из организма женщины. Полученный материал помещают в специальный раствор и замораживают с помощью инновационных методов.

Яйцеклетки хранятся в специальных контейнерах при низких температурах. Если женщина решает воспользоваться биоматериалом, его размораживают, оплодотворяют и переносят эмбрион в матку.