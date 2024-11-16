Врач перечислил тревожные симптомы анорексии

Как распознать болезнь у себя или своих близких и какие меры предпринять, рассказала кандидат медицинских наук, руководитель консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФБГУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Бурляева.

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Анорексия характеризуется полным отсутствием аппетита, несмотря на то, что организму требуется пища. Чаще всего этому заболеванию подвержены девушки. Всё обычно начинается со стремления похудеть ради соответствия определённым стандартам красоты, однако может закончиться трагически.

Как отличить обычное стремление к правильному питанию от развивающегося пищевого расстройства

Пищевые расстройства (РПП) представляют собой нарушение психического здоровья. Диагноз нервной анорексии или булимии ставит психотерапевт. К специалисту стоит обращаться, если человек начинает резко сокращать количество потребляемой пищи (при анорексии) либо переедает, после чего вызывает у себя рвоту (при булимии). В обоих случаях происходят изменения в характере, появляется неприязнь к своему телу, депрессия, иногда агрессия, особенно по отношению к тем, кто пытается изменить его пищевое поведение. Часто врагами становятся самые близкие люди.

Какие симптомы указывают на анорексию

В подавляющем большинстве случаев (около 90 %) анорексией страдают девочки и молодые женщины в возрасте от 12 до 24 лет. Обычно человек жалуется на тошноту, боль или дискомфорт в желудке при приёме пищи, что заставляет искать причину в заболеваниях пищеварительной системы. Особо тревожным сигналом служит потеря веса, которая ведёт к истощению организма и серьёзным заболеваниям.

При пищевых расстройствах критика собственного состояния снижается или вовсе исчезает. Люди с анорексией или булимией категорически отрицают наличие болезни, становясь замкнутыми и скрытными в общении с родными. Основная задача - как можно раньше убедить человека обратиться к специалисту. Самостоятельно справиться с проблемой практически невозможно, а затягивание визита к врачу лишь ухудшает ситуацию и способствует возникновению тяжёлых сопутствующих заболеваний.

Как лечат анорексию и булимию

Лечение подобных состояний требует времени и комплексного подхода под контролем врачей и психотерапевта. Очень важна диета, которая помогает уменьшить осложнения и улучшить прогноз. Сегодня существуют специализированные продукты для людей с дефицитом массы тела. Немаловажную роль играет поддержка со стороны семьи. Родственники должны проявить терпение, участвовать в жизни человека с пищевым расстройством и обязательно согласовывать вопросы питания, физической активности и психологической нагрузки с лечащим врачом, пишет портал здоровое-питание.рф.

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