Щитовидная железа — это важный орган эндокринной системы, который регулирует обмен веществ в организме, вырабатывая гормоны, такие как тироксин и трийодтиронин. Узлы в щитовидной железе встречаются довольно часто, и они могут иметь как доброкачественную, так и злокачественную природу. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Екатерины Карселадзе, почему возникают узлы на щитовидной железе и чем они опасны.

Кто в группе риска

По ее словам, образование узлов на щитовидной железе — это мультифакторный процесс. Но основные причины, которые на это влияют, — наследственность и дефицит йода, особенно в течение долгого времени.

— В большинстве случаев, примерно в 90–95 процентах, узлы щитовидной железы являются доброкачественными. Важно понимать, что если подтверждена доброкачественная природа узла, он никогда не станет злокачественным, — рассказала она.

При этом эксперт отметила, что остаются 5–10 процентов случаев, когда узлы на щитовидной железе могут иметь злокачественную природу. В группе риска находятся дети и молодые люди до 30 лет.

— В группе риска по образованию злокачественных узлов на щитовидной железе находятся дети. Если у них появляются новообразования, то они чаще являются раком щитовидной железы. Также в группе риска находятся люди младше 30 лет, — сообщила Карселадзе.

Специалист подчеркнула, что если человек проходил радиотерапию и облучение было направлено на область головы и шеи, например при лимфоме Ходжкина, то у него высокий риск развития злокачественных узлов на щитовидной железе.

— Это касается и тех, у кого есть наследственность по раку щитовидной железы. Есть некоторые факторы риска, которые связаны с повышенными шансами рака: это курение, ожирение, беременность, особенно в более старшей возрастной группе, — предупредила собеседница «ВМ».

Диагностика

Как рассказала эндокринолог, дифференциальная диагностика злокачественных и доброкачественных узлов щитовидной железы часто может доставлять определенные трудности, потому что окончательный диагноз ставят только после удаления части или полностью органа и гистологического исследования.

— Тем не менее существуют определенные характеристики, которые могут помочь выделить пациентов с подозрением на рак щитовидной железы. К ним относятся узлы с быстрым прогрессированием, с образованием массы в области шеи, с увеличением регионарных лимфоузлов в области щитовидной железы. В крайних случаях может быть даже с давлением подлежащих органов, с нарушением дыхания и глотания. Также очень помогает ультразвуковая диагностика, — говорит она.

Специалист объяснила, что существует специальная классификация узлов, которая каждому из них присваивает свою категорию. Каждая категория определяет необходимость проведения пункции.

— К неблагоприятным признакам относят, например, микрокальцификацию или гипоэхогенные узлы. Если новообразование попадает под эти характеристики, то проводят тонкоигольную аспирационную биопсию. А в дальнейшем цитологи дают ответ, есть ли там злокачественные клетки. Однако не всегда можно получить однозначный ответ, потому что материала может быть недостаточно или клетки, которые получили, не дают со стопроцентной гарантией, что это доброкачественное образование. Поэтому в некоторых случаях проводят генетическое исследование материала или чаще направляют пациента на хирургию и удаляют долю, в которой находится подозрительный узел, — сообщила Карселадзе.

Лечение

Лечение рака щитовидной железы — это очень сложный и многоэтапный процесс. Важно понимать, что в щитовидной железе так же, как и во всех других органах, существует несколько типов рака: от благоприятных до неблагоприятных форм, например анапластический рак:

— Основной принцип лечения — это хирургическое удаление рака и стратификация рисков. Если они высокие, то можно проводить радиойодтерапию в определенных случаях. При низких рисках можно просто наблюдать. Но важно помнить, что определенные виды рака щитовидной железы рецидивируют даже через десять лет после ремиссии. Также в последнее время для резистентных видов онкологии щитовидной железы и рака с метастазами используют ингибиторы янус-киназ, которые направлены на определенные мутации. Но это больше лечение-исключение, чем повседневная практика.

Специалист отметила, что классические раки щитовидной железы протекают достаточно доброкачественно с высокой выживаемостью пациентов.

— Однако так же, как и все другие злокачественные образования, они могут приводить к смерти, — предупредила она.

Профилактика

Эксперт добавила, что профилактики рака щитовидной железы, к сожалению, не существует. Но, как и в случае других заболеваний щитовидной железы, очень важно компенсировать недостаток йода в организме.