Быстрое засыпание: признаком какой болезни это может оказаться

Засыпаете за пару минут? Невролог предупредила, что это может быть признаком болезни
Сомнолог рассказала, что быстрое засыпание может быть признаком болезни. Люди порой тратят кучу времени на то, чтобы найти способ, как быстро заснуть. А есть те, кому для быстрого засыпания ничего делать не надо — они «вырубаются», буквально коснувшись головой подушки. Но не спешите завидовать: такой «бонус» может быть признаком проблем со здоровьем — от банального недосыпа до нарушения дыхания во сне. Невролог-сомнолог Ирина Галеева рассказала о «красных флагах», на которые стоит обратить внимание.
Какое время засыпания считают нормой
Слишком быстрое погружение в сон скорее настораживает сомнологов, а не радует.
«Нормальное время засыпания человека — около 15-20 минут. Если человек засыпает за пару минут, то это может быть признаком проблем со сном: например, синдрома дефицита сна (недосыпа) или синдрома апноэ сна (остановки дыхания во сне)», — рина Галеева, врач-невролог, сомнолог клиники «Рассвет».
Синдром дефицита сна — это, по сути, хроническая нехватка сна. Она может быть вызвана недостаточностью времени, отводимого на сон, или наличием неподходящих для отдыха условий.
Зачастую человек сам ограничивает время отдыха или его вынуждают это сделать какие-то обстоятельства. Дефицитом сна нередко страдают студенты, мамы младенцев, люди с ночным графиком работы.
Синдром сонного апноэ — это расстройство работы дыхательной системы. Проще говоря, это остановки дыхания во время сна. Таких эпизодов за ночь может быть около пяти, а длятся они не менее 10 секунд. В тяжёлых случаях число эпизодов апноэ может достигать 30 секунд и более.
У людей, страдающих этой патологией, появляется громкий храп во сне, а во время бодрствования — сонливость и усталость. Если апноэ не лечить, оно будет прогрессировать, вызывая сердечно-сосудистые патологии и нарушения обменных процессов в организме.
Когда стоит насторожиться
Доктор Галеева перечислила признаки, при которых быстрое засыпание может свидетельствовать о патологии:
- Дневной сонливостью;
- Плохим самочувствием;
- Повышенной утомляемостью;
- Раздражительностью;
- Снижением трудоспособности;
- Снижением когнитивных способностей;
- Засыпанием в неположенных местах (например, в транспорте, после еды, при просмотре фильмов).
В случае наличия хотя бы одного из перечисленных симптомов стоит обратиться к неврологу и/или сомнологу за консультацией.
Когда быстро засыпать — нормально
Из любых правил всегда есть исключения. Некоторые люди от природы, из-за врождённых особенностей мозга, засыпают быстрее других, отметила сомнолог. Если человек не ощущает никаких плохих симптомов, и вообще всегда хорошо засыпал — вероятно, ему просто повезло выиграть в генетическую лотерею.
Как определить нарушения сна
Если врач на консультации заподозрит неладное, он может предложить пройти полисомнографию. При этой процедуре буквально приклеивают датчики на голову и считывают электрические импульсы головного мозга во сне. Кроме того, определяют кучу других параметров: снимают кардиограмму, фиксируют движения тела, параметры дыхания, в том числе храп.
«Кстати, если вы определяете фазы сна по фитнес-браслету — перестаньте. Скорее всего, ваше устройство врёт. По пульсу и другим показателям, которые могут считать фитнес-браслеты, фазы сна определить нельзя — точные данные покажет только полисомнография. Сравнение ПСГ и показаний фитнес-браслетов в научном эксперименте показало колоссальное расхождение», — говорит Ирина Галеева.
Причём не досыпать ночью и пытаться восполнить время отдыха днём не получится — дневной сон может привести к вялости и дезориентации. Важно не переусердствовать: если ложиться спать во второй половине дня и более чем на 45 минут, это принесёт только проблемы. А если возникли проблемы с тем, чтобы быстро заснуть ночью, возможно, стоит проверить температуру в спальне: должно быть около 20 градусов.