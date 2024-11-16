Быстрое засыпание: признаком какой болезни это может оказаться

Сомнолог рассказала, что быстрое засыпание может быть признаком болезни. Люди порой тратят кучу времени на то, чтобы найти способ, как быстро заснуть. А есть те, кому для быстрого засыпания ничего делать не надо — они «вырубаются», буквально коснувшись головой подушки. Но не спешите завидовать: такой «бонус» может быть признаком проблем со здоровьем — от банального недосыпа до нарушения дыхания во сне. Невролог-сомнолог Ирина Галеева рассказала о «красных флагах», на которые стоит обратить внимание.

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Какое время засыпания считают нормой

Слишком быстрое погружение в сон скорее настораживает сомнологов, а не радует.

«Нормальное время засыпания человека — около 15-20 минут. Если человек засыпает за пару минут, то это может быть признаком проблем со сном: например, синдрома дефицита сна (недосыпа) или синдрома апноэ сна (остановки дыхания во сне)», —

Синдром дефицита сна — это, по сути, хроническая нехватка сна. Она может быть вызвана недостаточностью времени, отводимого на сон, или наличием неподходящих для отдыха условий.

Зачастую человек сам ограничивает время отдыха или его вынуждают это сделать какие-то обстоятельства. Дефицитом сна нередко страдают студенты, мамы младенцев, люди с ночным графиком работы.

Синдром сонного апноэ — это расстройство работы дыхательной системы. Проще говоря, это остановки дыхания во время сна. Таких эпизодов за ночь может быть около пяти, а длятся они не менее 10 секунд. В тяжёлых случаях число эпизодов апноэ может достигать 30 секунд и более.

У людей, страдающих этой патологией, появляется громкий храп во сне, а во время бодрствования — сонливость и усталость. Если апноэ не лечить, оно будет прогрессировать, вызывая сердечно-сосудистые патологии и нарушения обменных процессов в организме.

Когда стоит насторожиться

Доктор Галеева перечислила признаки, при которых быстрое засыпание может свидетельствовать о патологии:

Дневной сонливостью;

Плохим самочувствием;

Повышенной утомляемостью;

Раздражительностью;

Снижением трудоспособности;

Снижением когнитивных способностей;

Засыпанием в неположенных местах (например, в транспорте, после еды, при просмотре фильмов).

В случае наличия хотя бы одного из перечисленных симптомов стоит обратиться к неврологу и/или сомнологу за консультацией.

Когда быстро засыпать — нормально

Из любых правил всегда есть исключения. Некоторые люди от природы, из-за врождённых особенностей мозга, засыпают быстрее других, отметила сомнолог. Если человек не ощущает никаких плохих симптомов, и вообще всегда хорошо засыпал — вероятно, ему просто повезло выиграть в генетическую лотерею.

Как определить нарушения сна

Если врач на консультации заподозрит неладное, он может предложить пройти полисомнографию. При этой процедуре буквально приклеивают датчики на голову и считывают электрические импульсы головного мозга во сне. Кроме того, определяют кучу других параметров: снимают кардиограмму, фиксируют движения тела, параметры дыхания, в том числе храп.

«Кстати, если вы определяете фазы сна по фитнес-браслету — перестаньте. Скорее всего, ваше устройство врёт. По пульсу и другим показателям, которые могут считать фитнес-браслеты, фазы сна определить нельзя — точные данные покажет только полисомнография. Сравнение ПСГ и показаний фитнес-браслетов в научном эксперименте показало колоссальное расхождение», — говорит Ирина Галеева.

Причём не досыпать ночью и пытаться восполнить время отдыха днём не получится — дневной сон может привести к вялости и дезориентации. Важно не переусердствовать: если ложиться спать во второй половине дня и более чем на 45 минут, это принесёт только проблемы. А если возникли проблемы с тем, чтобы быстро заснуть ночью, возможно, стоит проверить температуру в спальне: должно быть около 20 градусов.