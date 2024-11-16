Невролог объяснил, в каких случаях головная боль может быть опасной

Виталий Акимов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением неврологии и невролог Европейского медицинского центра (EMC), предупредил в беседе с RT, что головная боль, которая сопровождается судорогами, нарушением поведения, спутанностью сознания или обмороками, — повод записаться на приём к врачу.

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«Ещё один тревожный сигнал — повышенная температура и скованность шеи, которые сопровождают головную боль. Повод насторожиться — нарушения речи, зрения, чувствительности или движений при болях в голове. Также стоит как можно быстрее обратиться к врачу, если головная боль началась после физической нагрузки или вследствие травмы», — предупредил собеседник RT.

Чаще всего, по его словам, головная боль — это всё-таки самостоятельное заболевание, например головная боль напряжения или мигрень.

«В этих случаях головные боли чаще всего имеют привычные характеристики, которые хорошо знакомы пациенту. Появление новой головной боли или изменение её характеристик должно вызвать подозрение: в этом случае головная боль может быть связана с другими причинами и заболеваниями, которые могут сопровождаться головной болью», — пояснил врач.

Он добавил, что это могут быть различные состояния — инфекции, воспалительные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания костно-мышечной системы, стоматологических и ЛОР-органов, объёмные образования.

«Кроме того, это может сигнализировать о состояниях, связанных со стрессом и эмоционально-психическими нарушениями. Ещё головная боль может быть проявлением и следствием повышения температуры и побочных действий лекарств, например», — заключил специалист.

Ранее врач-невролог Максим Панков заявил в беседе с RT, что тем, кто много работает, испытывает стресс от повседневной загруженности и плохо высыпается ночью, послеобеденный отдых может помочь справиться с усталостью и восстановить силы в течение рабочего дня.