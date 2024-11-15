Врач назвал смертельную болезнь, к которой может привести лишний вес

Лишний вес может привести к развитию онкологии, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог, профессор Александр Серяков. По его словам, риск рака кишечника особо высок у мужчин среднего и пожилого возраста.

«Связь между избыточным весом и раком толстого кишечника может прослеживаться также на гормональном уровне. Дело в том, что жировая ткань здорового человека вырабатывает ряд гормонов (адипокины и гуанилин), которые защищают организм от многих заболеваний, а кроме того, постоянно участвуют в обновлении здоровых клеток слизистой оболочки кишечника», — объяснил врач.

Онколог отметил, что лишний вес создает благоприятную среду для повреждения слизистой кишечника из-за острого дефицита гормонов-защитников. Из-за белков-цитокинов, которых очень много у людей с ожирением, появляется хроническое воспаление.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно придерживаться сбалансированной диеты, увеличить физическую активность и отказаться от вредных привычек, добавил Серяков. Кроме того, важно своевременно проходить обследования, подытожил медик.

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