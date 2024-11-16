Врач перечислил десять фактов о сахарном диабете

Эндокринолог педиатрического отделения Тольяттинской городской детской клинической больницы Ирина Гартман перечислила, что особенно важно знать об этом заболевании.
- Сладости не являются причиной сахарного диабета. Их чрезмерное употребление может вызвать ожирение и стать фактором риска развития диабета второго типа.
- Заболевание первого типа у детей требует более ответственного отношения к здоровью. Хорошим показателям состояния способствует своевременное введение инсулина.
- А при диабете второго типа нельзя забывать про целевые уровни артериального давления и холестерина в крови. Они важны также, как и глюкоза.
- В мире увеличивается число пациентов с диабетом второго типа.
- Его можно предотвратить, поддерживая в норме массу тела. Кроме того, следует вести активный образ жизни.
- Главным сигналом преддиабета является даже незначительное увеличение уровня глюкозы в крови (5,5-6,9 ммоль/л натощак). В этом случае нужно регулярно посещать врача, придерживаться ЗОЖ и следить за питанием.
- Низкий сахар намного опаснее высокого. Дело в том, что регулярные гипогликемии могут необратимо отразиться на головном мозге.
- Нормальная концентрация глюкозы должна быть меньше 6,1 ммоль/л.
- Не стоит полагаться только на лекарства от диабета. Необходимо организовать правильное питание, добавить физические нагрузки и не забывать контролировать глюкозу в крови.
- Гарантировать точный результат способен только глюкометр. Врач подчеркивает, что повышенный или пониженный уровень нельзя почувствовать. Исключениями являются только критические состояния. Ощущения могут обмануть.
Ранее эксперты рассказали о питании при сахарном диабете 2-го типа.