Офтальмолог предупредил об опасности телефонов для здоровья глаз

Смартфоны опасны для здоровья глаз. Данным мнением поделилась врач-офтальмолог Игорь Азнаурян. Об этом сообщает радио Sputnik.

«В эпоху смартфонов наши глаза в огромном количестве получают нагрузку, к которой они не готовы, поэтому в их зрительных структурах происходят нарушения. Кроме того, при взгляде на любой экран, в том числе смартфона, мы бессознательно реже моргаем, в результате чего выделяется меньше слезной жидкости, которая увлажняет глаза», − рассказал эксперт.

По его словам, это часто приводит к синдрому сухого глаза, что может ослабить местный иммунитет и сделать зрительные структуры более восприимчивыми к инфекциям. Врач посоветовал использовать глазные капли. Однако их должен подбирать офтальмолог.