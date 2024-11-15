В Челябинске спасли младенца с редчайшей сердечной патологией

В педиатрическое отделение Миасского медцентра "Северный" поступил необычный пациент. У девятидневного малыша обнаружили сложный врожденный диагноз - коартация аорты. Счет в таких случаях идет на минуты, и только оперативное вмешательство хирургов Челябинского кардиоцентра спасло мальчику жизнь.

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Как сообщили в региональном минздраве, в приемное отделение малыш поступил с клиникой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Ребенок находился в критическом состоянии, которое продолжало ухудшаться. Поэтому его оперативно доставили в отделение реанимации и начали серию обследований: ЭКГ, эхокардиография, рентген грудной клетки.

"На снимке мы увидели, что сердце малыша занимает большую часть грудной клетки: узкая полоска легких с одной и другой стороны, а посредине огромное сердце , - рассказал заместитель главного врача по медицинской части ММЦ "Северный" Николай Шеметов. - УЗИ сердца подтвердило тяжелую форму коартации аорты. Это аномалия, которая приводит к созданию зон с разным кровяным давлением: в итоге верхняя часть туловища очень хорошо снабжается кровью, а в нижней кровоток наоборот сильно замедляется. Сердце изо всех сил пытается протолкнуть кровь через сужение, выполняет большую нагрузку и увеличивается в размерах".

Такое заболевание встречается в среднем у двух-пяти новорожденных на десять тысяч. Обычно таких малышей оперируют сразу после родов, потому что порок выявляют еще на скрининге.

В тот же день малыша боротом санавиации доставили в отделение новорожденных ЧОДКБ, а затем в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где мальчику провели экстренную операцию. Хирурги были очень удивлены, что малыша удалось доставить вовремя, потому что, как-правило, детки в таком состоянии погибают в пути. Сейчас маленький пациент восстанавливается и продолжает находиться под наблюдением врачей. Но эта история могла иметь и совсем другой финал.

В минздраве напоминают, о важности наблюдения в женской консультации во время беременности. Наблюдение в этот непростой и очень важный период в жизни необходимо для своевременной диагностики осложнений, связанных с врожденными аномалиями развития плода и с наличием у роженицы возможных патологий. В программу обязательных скринингов сегодня входит не только диагностика врожденных пороков развития или аномалий, но и выявление таких осложнений, как развитие преэклампсии, преждевременных родов, задержки развития плода.