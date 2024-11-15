Эксперт рассказала, как узнать свой биологический возраст

Состояние кишечной микрофлоры может служить надежным индикатором биологического возраста человека, который нередко отличается от хронологического. Об этом рассказала врач-нутрициолог сервиса «Новабиом» Дарья Русанова.

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По словам специалиста, биологический возраст отражает скорость старения организма и может варьироваться у людей одного хронологического возраста. На этот процесс оказывают влияние разнообразные факторы, включая питание, образ жизни, наследственность и окружающую среду.

Она добавила в беседе с Газетой.Ru, что кишечная микрофлора представляет собой сообщество бактерий, которое оказывает существенное влияние на различные аспекты здоровья человека. Она способствует укреплению иммунитета, защите от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также помогает бороться с ожирением и диабетом. Микрофлора кишечника можно сравнить с биологическими часами, которые отражают воздействие различных факторов на процесс старения.

Нутрициолог подчеркивает, что питание играет ключевую роль в этом процессе. С помощью правильного рациона можно улучшить состояние кишечной микрофлоры и скорректировать биологический возраст.

Продукты, богатые пищевыми волокнами и содержащие пробиотики, положительно влияют на состав и разнообразие кишечной микрофлоры. Фрукты, овощи, зелень, бобовые и цельнозерновые культуры способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на биологическом возрасте.

Анализ состава кишечной микрофлоры может помочь определить, какие пробиотики необходимы организму, и подобрать соответствующие добавки, заключила эксперт.

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