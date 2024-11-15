В мире резко выросло число заболевших корью

Во всем мире в 2023 году резко возросло число случаев заболевания корью.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заразившихся составило 10,3 млн человек.

Это на 20% больше, чем по итогам 2022 года. Причиной такого роста назван недостаточный охват населения иммунизацией от болезни.

Дополнительным фактором стал пропуск детьми плановой вакцинации от кори в период пандемии COVID-19. Доля таких детей среди заболевших составила 96%.

Сообщается, что за последние 50 лет вакцина против кори спасла больше жизней, чем любая другая, пишет РЕН ТВ.

Ранее "СП" писала, что в России снизилась смертность от одного страшного заболевания.