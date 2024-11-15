В мире резко выросло число заболевших корью

В мире резко выросло число случаев заболевания корью
Во всем мире в 2023 году резко возросло число случаев заболевания корью.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество заразившихся составило 10,3 млн человек.
Это на 20% больше, чем по итогам 2022 года. Причиной такого роста назван недостаточный охват населения иммунизацией от болезни.
Дополнительным фактором стал пропуск детьми плановой вакцинации от кори в период пандемии COVID-19. Доля таких детей среди заболевших составила 96%.
Сообщается, что за последние 50 лет вакцина против кори спасла больше жизней, чем любая другая, пишет РЕН ТВ.
Ранее "СП" писала, что в России снизилась смертность от одного страшного заболевания.