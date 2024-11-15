Минздрав не ожидает роста цен на жизненно важные лекарства

Министерство здравоохранения России не ожидает значительного роста или необходимости пересмотра цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в ближайшем будущем. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"У нас существуют механизмы регулирования цен: как плановые регистрации, так и регистрации в связи с дефектурными рисками (дефицитом необходимого препарата - прим. ТАСС). И, соответственно, мы не ожидаем глобального роста или глобального пересмотра цен на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты", - сказал он, отвечая на вопрос о росте цен на ЖНВЛП в ближайшее время.

В сентябре глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала, что за восемь месяцев 2024 года цены на ЖНВЛП выросли не более чем на 4,6%. Глаголев также сообщал, что с марта вступят в силу изменения порядка регистрации и перерегистрации цен на все препараты ЖНВЛП, услуга будет цифровизирована. По его словам, исходя из данных маркировки, по большинству ЖНВЛП обеспеченность населения составляет около восьми месяцев.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта по развитию современных технологий здравоохранения. По мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, этот нацпроект будет "поддерживать независимость от внешних факторов".