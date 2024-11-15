Женщина ослепла после операции по удалению катаракты в Магнитогорске

Россиянка ослепла на один глаз после операции по удалению катаракты, пишет SHOT.

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По данным Telegram-канала, 61-летняя жительница Башкирии стала плохо видеть и обратилась в частную клинику лазерной хирургии доктора Казакбаева в Магнитогорске. За 100 тыс. рублей у нее удалили мутный хрусталик и заменили на линзу. Врачи обещали, что зрение стабилизируется через пару недель, но вместо этого у пациентки началось воспаление.

Вскоре дискомфорт только усилился, но пенсионерке лишь выписали глазные капли. Это не помогло, и женщина потеряла зрение, а затем обратилась в НИИ глазных болезней в Уфе. Там у нее диагностировали гнойный эндофтальмит, который развился из-за попадания инфекции извне. Женщине провели несколько операций, но вернуть ей зрение врачи так и не смогли. Пострадавшая уже обратилась в СК и потребовала с клиники 2 млн рублей компенсации.