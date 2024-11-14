В Подмосковье отмечена благополучная эпидситуация

В Московской области эпидемиологическая ситуация в целом оценивается как благополучная. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение заболеваемости по всем инфекциям. Об этом на заседании Мособлдумы заявила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, главный государственный санитарный врач по Подмосковью Ольга Микаилова.

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Для проведения оперативной работы в очагах инфекционных заболеваний на базе микробиологической лаборатории ежегодно выполняется более миллиона исследований. Ежегодно проводится порядка 12 тысяч исследований напряжённости иммунитета населения Московской области к вакцинно-управляемым инфекциям, рассказала Микаилова.

На постоянном контроле Управления находятся вопросы иммунизации. Охват иммунизации детей в рамках национального календаря профилактических прививок по всем инфекциям составляет не ниже 95%.

В этом году в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский», «Чкаловский» было досмотрено более 25,5 тысячи воздушных судов из 43 стран мира, а санитарно-карантинный контроль провели в отношении более 5,4 млн. пассажиров.

В области проводится анализ негативного влияния среды обитания на состояние здоровья по 12 классам неинфекционных болезней. Анализ результатов мониторинга позволяет разрабатывать предложения для принятия управленческих решений органами власти. Эти решения направлены на снижение или устранение угроз и рисков для здоровья. В 2023 году по итогам анализа было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти Московской области более 600 предложений для включения мероприятий в региональные программы.

Отдельно Ольга Микаилова рассказала про реализацию программы «Чистая вода». В прошлом году реализация мероприятий на 32 объектах позволила дополнительно обеспечить качественным водоснабжением 137 тысяч человек.