Стало известно, сколько человек в России больны сахарным диабетом

Сахарный диабет является коварным заболеванием, так как может долгое время протекать бессимптомно и тогда пациент узнает о диагнозе слишком поздно, рассказала «Узнай.ру» диетолог Елена Соломатина. По словам врача, диабетом в России болеет каждый 30-й человек и зачастую люди начинают лечение уже после того, как сталкиваются с осложнениями.

Соломатина пояснила, что сами врачи называют диабет неинфекционной пандемией, так как он охватывает всё больше людей в развитых странах, включая Россию.

Каждый тридцатый житель болеет диабетом. Многие люди не диагностированы и не знают о наличии заболевания и инсулинорезистентности, которая является преддиабетом. Они узнают о диагнозе слишком поздно, когда уже начинаются осложнения, — отметила врач.

По ее словам, 90% больных страдают диабетом второго типа, он прямо зависит от образа жизни и структуры питания человека. Другое название сахарного диабета — «ласковый убийца», поскольку он может длительное время никак не проявлять себя.

Диабет чреват множественными осложнениями, которые оказывают негативное влияние на все системы организма. К числу наиболее опасных относят диабетическую ретинопатию — нарушение питания сетчатки из-за высокого сахара в крови, разрушающего сосуды. Прежде всего поражаются мелкие капилляры, и в результате этого процесса ткани не получают питания и кислорода.

Как правило, на первых порах возникают проблемы с кровоснабжением в мелких сосудах и капиллярах, что приводит к потере чувствительности, плохому заживлению ран и развитию диабетической стопы, вплоть до гангрены. Эти изменения не наступают внезапно, а развиваются как следствие неконтролируемого диабета, — подчеркнула Елена Соломатина.

Она заключила, что нередко диабет второго типа остается невыявленным из-за неспецифических симптомов, так как многие люди списывают их на возрастные изменения.

Ранее врач высшей категории Сергей Длин заявил, что при отказе от завтрака повышается риск появления диабета, гастрита и язвы. По его словам, организм должен избавляться от накопленной за ночь желчи, которая нужна для усвоения некоторых веществ в кишечнике и нейтрализации кислотности желудочного сока. А если человек пропускает прием пищи, то примерно к 12 часам дня содержание желчи значительно увеличивается.

Вследствие этого происходит заброс содержимого желчного пузыря сразу в желудок, что сказывается на кислотности. Если это происходит регулярно, могут появиться язвы и гастрит.