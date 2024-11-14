Названы способы ускорить выздоровление при ротавирусе

При заражении ротавирусной инфекцией человек обычно болеет от трех до восьми дней, рассказала терапевт, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Светлана Каневская. В комментарии «Ленте.ру» доктор назвала россиянам способы ускорить процесс выздоровления и облегчить течение болезни.

© Lenta.ru

Главным в лечении ротавируса Каневская назвала поддержание баланса жидкости в организме, так как заболевание вызывает рвоту и жидкий водянистый стул, что может приводить к обезвоживанию.

«Необходимо пить много жидкости, это может быть простая чистая вода, чай или травяные чаи, отвар ромашки», — отметила врач.

При сильной рвоте и частом жидком стуле организм теряет не только жидкость, но и электролиты, подчеркнула доктор. Чтобы восполнить их, Каневская рекомендовала пить минеральную воду или раствор регидрона, который продается в аптеках без рецепта. При большой потере жидкости она также посоветовала принять лоперамид или смекту, но уточнила, что эти препараты противопоказаны в случае, если в стуле есть кровь.

Во время болезни и в течение недели после следует избегать всех молочных продуктов и свежих фруктов, так как это может усилить вздутие и жидкий стул, отметила терапевт. Овощи лучше в это время употреблять в приготовленном виде, а не в сыром — так воспаленному кишечнику будет легче их усваивать.

«Важно помнить, что ротавирус — это вирусная инфекция, и антибиотики здесь не помогут», — добавила она.

Ранее Каневская рассказала, что питание играет решающую роль в профилактике сердечных болезней. Она отметила, что соль, сахар и трансжиры в больших количествах способны навредить здоровью сердца.