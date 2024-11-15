Диетолог назвала заболевания, при которых нельзя есть цитрусовые

Цитрусовые опасны для тех, кто страдает от сахарного диабета, проблем с ЖКТ и аллергии, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, сахар, содержащийся в сладких сортах цитрусовых, включая мандарины и апельсины, может привести к повышению уровня глюкозы в крови. Однако в таких случаях все зависит от количества съеденного и исходного состояния человека, пояснила эксперт.

"Кроме того, при наличии, например, гастрита или язвы кислота, которая есть в цитрусовых, попадет на поврежденную слизистую и вызовет обострение воспалительного процесса, отрыжку и болевые ощущения. И это особенно опасно, если употребить их на голодный желудок. Даже для здорового человека".

Кроме того, определенные риски есть и для людей с дисбиозом, добавила Соломатина. Клетчатка, которая входит в состав цитрусовых фруктов, нередко провоцирует бурление, метеоризм и проблемы со стулом.

"Еще цитрусовые – сильные аллергены. И бывает, что, даже если человек всю жизнь употреблял эти фрукты и все было хорошо, у него вдруг появляется непереносимость от их переедания. Но, опять же, так происходит, только если съесть очень много, около килограмма", – отметила врач.

Ранее эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева объяснила, кому не рекомендуется есть белый хлеб. В частности, речь идет о людях с ожирением, непереносимостью глютена и больных сахарным диабетом любого типа. Эксперт уточнила, что ограничения обусловлены бедным на витамины и минералы составом продукта и практически полным отсутствием в нем клетчатки. Из-за этого хлеб повышает уровень глюкозы и способствует набору веса.