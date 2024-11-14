В Петербурге растет заболеваемость раком

Только что опубликованы данные о заболеваемости онкологией в Петербурге. За девять месяцев выявлено почти 23 тысячи случаев новообразований. Между тем еще несколько лет назад такое число впервые выявленных больных было за год. 180 тысяч человек, страдающих недугом, находятся на диспансерном наблюдении. Однако, несмотря на пугающие цифры, ранняя диагностика заболевания и его профилактика по-прежнему вызывает вопросы.

Причин тому несколько: недостаточная осведомленность населения, игнорирование им элементарных правил онконастороженности, недостаточная квалифицированная помощь на первичном этапе. Даже далеко не каждый медик проявляет онконастороженность, услышав жалобы пациента. Что уж говорить об обычных людях, которые панически боятся самого слова "онкология".

Получается парадоксальная ситуация: с одной стороны, достижения медицины в плане лечения онкологии, с другой - относительно низкие (по сравнению с развитыми странами) показатели ранней выявляемости.

Однако, как рассказал директор НМИЦ онкологии имени Петрова Алексей Беляев, за шесть лет благодаря нацпроекту "Здравоохранение" удалось значительно увеличить долю выявляемости ранних стадий рака. Сейчас она составляет около 60 процентов. Но этого мало.

Для сравнения посмотрим данные соседней Финляндии, с которой по здоровью у нас должна быть похожая картина: тоже север, тоже много людей пожилого возраста. У них заболеваемость раком молочных желез в два раза выше нашей. Но смертность от недуга в два раза ниже, чем у нас. О чем это говорит? Что там и выявляют хорошо, но и лечат хорошо, - поясняет Беляев.

Сейчас петербургских онкологов крайне беспокоит ситуация с раком шейки матки. Хотя число случаев значительно меньше, чем онкопатологии молочных желез, смертность среди молодых женщин (до 40 лет) остается высокой. Между тем эта локализация достаточно легко обнаруживается, можно проводить эффективные скрининги и при ранних стадиях болезнь отлично лечится.

Скрининг на рак шейки матки входит в программу диспансеризации. Но далеко не все женщины его хотят пройти. Обследование проводят и в женских консультациях, но опять-таки много представительниц прекрасного пола вообще не посещают данные медучреждения, опасаясь большого ожидания в очередях.

Петербуржцы склонны игнорировать появившиеся проблемы со здоровьем, которые могут говорить о появлении недуга. Они известны: изменение в функционировании кишечника или при мочеиспускании, длительно незаживающая рана, необычные выделения или кровотечения, появление припухлости или уплотнения в молочной железе или другой части тела, затруднение при глотании, выраженные изменения родимого пятна, появление изнуряющего кашля или непроходящей осиплости голоса. Эти симптомы - отнюдь не признак именно онкозаболевания, однако обращение к врачу обязательно.

По-прежнему актуальна тема табакокурения.

Число курильщиков с большим стажем этой вредной привычки только растет. В стране необходимо внедрять новые подходы, которые будут мотивировать человека к постепенному отказу от курения, - полагает врач Руслан Деваль.

Еще одна проблема - полное игнорирование медициной связи рака и канцерогенов на производстве.

В Петербурге за пятнадцать лет не выявлено ни одного случая рака, вызванного профессиональной деятельностью. Да и по всей стране таких раков ежегодно выявляют всего около двадцати. Радоваться? Ни в коем случае! Это говорит о фактически нулевой выявляемости. Академик РАН Игорь Бухтияров, главный врач-профпатолог Минздрава РФ, полагает, что таких случаев в 2024 году могло было быть по России зафиксировано - 12 тысяч! Идет колоссальная недооценка влияния на онкозаболеваемость профессиональных факторов риска, - говорит Максим Чащин, главный внештатный профпатолог комздрава Санкт-Петербурга.

Вывод прост: о здоровье нужно заботиться самому. Вести здоровый образ жизни и проходить диспансеризацию. Да, где-то она проводится с оттенком формализма, тем не менее эффект от нее большой. Случаев выявления онкодиагноза около 2500 ежегодно. Диспансеризацию людям до 40 лет следует проходить раз в три года, после 40 - ежегодно. При подозрениях на диагноз - обращаться в новые структуры - хорошо оборудованные ЦАОПы, которых в городе уже 20.

справка "РГ"

Европейский кодекс борьбы против рака: