В РФ появился препарат для лечения рака носоглотки и пищевода

Новый препарат, применяемый в лечении рака носоглотки и пищевода, будет поставляться в РФ, регистрация состоялась в ноябре 2024 года. Онкологи советуют включить препарат в клинические рекомендации, сообщили ТАСС в компании "Петровакс".

Препарат "Арейма" (камрелизумаб) зарегистрирован в России в ноябре 2024 года, он применяется для лечения рака носоглотки и пищевода. Средство будет поставляться и производиться по полному циклу российской компанией "Петровакс".

"Наша миссия - делать передовую терапию доступной для российских пациентов. <…> Партнерство с ведущими азиатскими биотехнологическими компаниями позволяет нам выводить на российский рынок новейшие лекарственные средства и локализовывать их производство по полному циклу. Регистрация камрелизумаба - яркий пример нашего стремления расширить возможности современной терапии и подтверждение востребованности таких инновационных решений среди медицинского сообщества и пациентов", - рассказал президент компании "Петровакс" Михаил Цыферов.

Уточняется, что права на препарат приобретены компанией на основании лицензионного соглашения с китайской компанией Jiangsu Hengrui, оно предусматривает полную локализацию производства. Камрелизумаб прошел международные клинические исследования, в том числе в России. Клиническая практика его применения составляет больше 300 тыс. пациентов.

В компании также отметили, что ведущие онкологи России советуют препарат к включению в клинические рекомендации по лечению рака пищевода и рака носоглотки.