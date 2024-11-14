В России разрабатывают отечественные медизделия для больных диабетом

Разработки импортозамещающих оборудования и медизделий для больных диабетом ведутся в России, а пока все необходимое закупается за рубежом. Дефицита необходимых средств и лекарств нет, сообщила ТАСС доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, профессор, заведующая кафедрой педиатрии с курсом эндокринологии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Юлия Самойлова.

"В настоящее время в России ведутся разработки по импортозамещению медицинских изделий, но пока что все средства непрерывного мониторинга являются зарубежными. Исключение составляют глюкометры, которые разработаны как в России, так и за рубежом", - сказала Самойлова.

Она уточнила, что сейчас одним из принципов лечения сахарного диабета является непрерывный мониторинг уровня гликемии, который проводится с помощью специальных датчиков. В рамках Федеральной программы "Сахарный диабет" дети, подростки и беременные женщины обеспечиваются этими устройствами бесплатно. Что касается взрослых пациентов со вторым типом диабета они - обеспечиваются глюкометрами и тест-полосками.

Эксперт подчеркнула, что на сегодняшний день в России нет дефицита лекарственных препаратов и средств самоконтроля. Все необходимые медикаменты и устройства для мониторинга доступны в достаточном количестве.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной диабетической федерации (МДФ). Он утвержден в 1991 году.