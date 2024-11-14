Десять главных мифов о диабете и возможно ли его вылечить

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Заболевание называют «тихий убийца», поскольку оно может долгое время никак себя не проявлять, продолжая разрушать организм человека. Обычно, когда говорят о приобретенном заболевании, имеют в виду сахарный диабет 2-го типа. NEWS.ru узнал у специалистов, какие существуют мифы о диабете и как им не заболеть.

Если есть много сладкого, заболеешь диабетом. Это правда?

Принято считать, что диабет 2-го типа возникает из-за употребления в пищу углеводов, однако это не совсем так, рассказала в беседе с NEWS.ru эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, развитие заболевания происходит из-за накопления жировой ткани, которая может образоваться и в результате злоупотребления высококалорийными продуктами. И это могут быть не только сладости.

«Не сахар провоцирует развитие диабета, а накопленная в результате употребления сладкого жировая ткань. А как она накопилась, уже неважно. Заболевший необязательно мог злоупотреблять сладким, а мог налегать, например, на жирные продукты, однако результат будет один и тот же — ожирение и диабет», — пояснила Павлова.

Врач напомнила, что существует золотое правило для тех, кто хочет избежать диабета. Оно звучит так:

«Чем тоньше талия, тем дольше жизнь».

Болеют ли диабетом худые люди

Однако данное правило тоже действует не всегда. Можно иметь нормальный индекс массы тела и стройную талию и одновременно страдать ожирением, рассказала Зухра Павлова. Подобное состояние также грозит развитием диабета, предупредила врач.

«Можно иметь нормальный вес и при этом страдать саркопеническим ожирением, когда у человека много жира и мало мышц. Оно точно так же грозит развитием диабета и сердечно-сосудистых патологий», — считает эндокринолог.

Чтобы не столкнуться с этим видом ожирения, врач посоветовала много двигаться и ни дня не проводить без физической активности. Без движения правильное питание не принесет результата, предупредила Павлова.

Есть и другие категории людей, которые могут быть подвержены заболеванию, не страдая при этом от лишнего веса, рассказал NEWS.ru эндокринолог Антон Поляков.

«К ним относятся, например, стройные с виду девушки, у которых, однако, есть нарушения гормонального баланса, синдром поликистозных яичников и некоторые генетические „поломки“. При этом чаще всего у стройных людей диагностируют диабет 1-го типа, он имеет аутоиммунную природу и не всегда зависит от образа жизни человека», — поделился врач.

Можно ли заболеть диабетом при правильном питании

Иногда здорового питания действительно недостаточно, а развитие диабета может спровоцировать, например, хронический недосып и постоянные стрессы, предупредил Антон Поляков.

«Если создать стрессовые условия, можно в теории довести свой организм до диабета. Также необходимо высыпаться, потому что, если человек не спит ночью, у него вырабатывается гормон стресса кортизол, который в итоге может способствовать появлению диабета. В таком случае правильного питания будет недостаточно», — рассказал эндокринолог.

Может ли вызвать диабет прием лекарств

Иногда триггером диабета может стать даже прием лекарств, предупредила в беседе с NEWS.ru эндокринолог Ольга Юрова. Она призвала быть особенно осторожными при приеме нейролептиков и антидепрессантов.

«Бесконтрольный прием нейролептиков отрицательно влияет на углеводный обмен и может приводить к набору веса и развитию диабета. Бывает и так, что на прием приходят люди с проблемой лишнего веса, а потом выясняется, что они пьют антидепрессанты старого поколения», — объяснила врач.

Она посоветовала людям, длительно принимающим подобные препараты, обязательно консультироваться у эндокринолога. Если у человека отсутствуют серьезные показания, то необходимо всегда оценивать потенциальную пользу и вред от такой терапии, добавила она.

Где чаще болеют диабетом

Эндокринолог отметила, что диабет долгое время считался болезнью больших городов, в которых из-за высокого уровня жизни люди больше склонны к излишествам. Данная точка зрения не соответствует действительности, отметила она.

«Жители регионов, деревень точно так же подвержены диабету, как и люди в мегаполисах. Просто в провинции до диабета не каждый „доживает“. Или человек долго не обращается за помощью, и заболевание просто не выявляют вовремя», — пояснила Юрова.

Она добавила, что чем выше уровень жизни, тем меньше вероятность заболеть диабетом, поскольку человек может тратить больше денег на здоровое питание. Таким образом, жители Москвы, ведущие здоровый образ жизни, реже болеют диабетом, чем люди из деревень, подчеркнула врач. Она посоветовала включать в рацион свежие овощи и фрукты, поскольку они помогают предотвратить развитие опасного недуга.

Передается ли диабет по наследству

Несмотря на значительную роль образа жизни, диабет все же принято считать наследственным заболеванием, которое передается от родителей, однако это не всегда так, говорит Юрова.

«Считается, что сахарный диабет 2-го типа передается от бабушек внукам. При этом стоит учитывать, что у поколения бабушек заболевание могло не проявиться, поскольку они ели в основном экологически чистые продукты без ГМО и усиливающих аппетит добавок. Кроме того, люди в те времена больше двигались», — отметила врач.

Генетика не главное

Эндокринолог подтвердила, что генетическая предрасположенность в целом играет основную роль в развитии сахарного диабета, однако при неправильном образе жизни заболевание может дебютировать даже у человека без плохой наследственности.

«Диабет 2-го типа развивается, как правило, у людей с ожирением. К нему приводит употребление в пищу высококалорийных продуктов, фастфуда, отсутствие физической активности, перекусы на бегу. Таким образом, диабетом может заболеть и человек, не имеющий к нему генетической предрасположенности», — считает Юрова.

Больше не болезнь пожилых

Раньше диабет 2-го типа считался болезнью пожилых людей, однако в последнее время он значительно «помолодел», рассказала Ольга Юрова. По ее словам, если несколько лет назад диабет в основном диагностировали у людей старше 45 лет, то сейчас его все чаще выявляют и среди молодежи.

«Сахарный диабет „помолодел“, он теперь бывает не только у людей старше 45 лет, но и в детском, подростковом возрасте, а также у молодежи», — заявила врач.

Вредны ли сахарозаменители и фруктоза

Если человек уже заболел диабетом, то употребление фруктозы может не только не помочь, но и усугубить течение заболевания, рассказал Антон Поляков.

«Существует распространенное убеждение, что диабетикам можно есть фруктозу. Это не так, поскольку данная добавка может привести к жировому перерождению печени и усугубить болезнь», — предупредил Поляков.

При этом эндокринолог одобрил употребление других сахарозаменителей, которые разрешены при диабете. Поляков добавил, что такие добавки, обладающие сладким вкусом, способны «обмануть» мозг, при этом в организм не будет поступать сахар, что положительно скажется на состоянии страдающего диабетом человека.

Излечим ли диабет

Главный миф о диабете состоит в том, что эта болезнь неизлечима, рассказала Зухра Павлова. Так считалось до недавнего времени, пока китайцы не опубликовали исследование о полном выздоровлении от диабета.