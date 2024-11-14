Врач рассказала о последствиях резкого отказа от курения

Курение является одной из причин, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому чем раньше курильщик откажется от вредной привычки, тем меньше вреда он нанесет своему здоровью. Однако процесс отказа от никотина сложен, так как часто вызывает «синдром отмены» у курильщика.

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Особенно, если бросать курить резко, рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева «Газете.ру».

В частности, у курильщика могут наблюдаться головные боли, учащенное сердцебиение и повышенное давление.

Что касается психологического аспекта, резкий отказ от курения сопровождается симптомами абстиненции, такими как раздражительность, тревожность, депрессия и нарушения сна.

«Симптомы вызваны не только физической зависимостью от никотина, но и стрессом, вызванным изменением привычек», — рассказала кардиолог.

В то же время Золотарева подчеркнула, отказ от курения, даже если он выполнен резко, является важным шагом к улучшению здоровья и сохранению сердца.

Дело в том, что всего несколько дней без сигарет заметно улучшают состояние органа. Вместе с тем снижается уровень холестерина, который является причиной образования тромбов.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести новые ограничения по продаже никотиносодержащей продукции.

Также россиян предупредили о смертельной болезни, вызванной употреблением вейпов.