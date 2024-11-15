Робот-хирург бесплатно прооперировал более 50 нижегородцев

Робот-хирург начал оперировать нижегородцев. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Некоторые этапы эндопротезирования коленного сустава были выполнены в Приволжском окружном медицинском центре без прямого участия человека с использованием роботизированной «руки». Такое оборудование было доставлено в Нижний Новгород для тестирования.

Робот-хирург представляет собой набор датчиков, инструментов и инфракрасной камеры, которая в режиме реального времени отслеживает состояние сустава в 3D-проекции.

План операции робот создает на основе данных КТ, учитывая индивидуальную анатомию пациента. Врач имеет возможность скорректировать план, выбрать эндопротез и определить его оптимальное положение. Подготовка костной ткани для замены сустава осуществляется роботом самостоятельно.

Чёткость движений роботизированной «руки» поразила даже опытных травматологов-ортопедов.

Результаты операции полностью соответствовали заранее спланированным, что для пациента означает более быстрое и комфортное восстановление после хирургического вмешательства. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что новую методику лечения суставов начали применять нижегородские врачи.