Три способа навсегда избавиться от хруста в шее

Остеопатия, массаж и специальные физиопроцедуры помогут пациенту избавиться от неприятного хруста в шее, заявил NEWS.ru остеопат Александр Евдокимов. Он предупредил, что это достаточно серьезная проблема и чем раньше ею заняться, тем больше шансов ликвидировать скопившиеся в шейном отделе позвоночника соли и остеофиты.

Со временем остеофиты разрастаются, становятся большими. Хруст может стать на постоянной основе и уже никуда не денется. Грубое заклинивание шейного отдела позвоночника является ситуацией, когда без остеопата уже не обойтись, — предупредил Евдокимов.

Остеопат добавил, что посещение спортивного зала и регулярная утренняя зарядка также помогут убрать боль в шее.