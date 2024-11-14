Стоматолог рассказала, какими бедами опасен раскалывающийся зуб

Раскалывающийся зуб является входными воротами для инфекций, рассказала NEWS.ru стоматолог Наталья Тышкевич. Она отметила, что в случае откола части зуба или трещины на поверхности эмали необходимо сразу обратиться к врачу.

Один из самых больших рисков, связанных с трещинами в зубах, — это возможность проглатывания осколка во время сна. Такой факт не следует недооценивать, поскольку он может стать причиной серьезных проблем — от повреждения пищевода до угрожающей жизни ситуации, если фрагмент будет заблокирован в дыхательных путях, — объяснила Тышкевич.

По ее словам, если трещины не затрагивают глубокие слои зуба, проблема решается консервативными методами восстановления целостности зуба. Обычно используются реставрационные материалы, которые накладываются на поврежденный участок, либо проводится лечение у терапевта или ортопеда, напомнила Тышкевич.

Если трещина или перелом затрагивают внутренние структуры зуба, например, корни, и сопровождаются болезненными ощущениями при приеме пищи, также возможна подвижность зуба, то методы лечения становятся более радикальными. В этом случае необходима обязательная стоматологическая интервенция, которая может включать корневое лечение или даже удаление зуба, — добавила медик.

Стоматолог также заявила, что проникновение бактерий может спровоцировать воспалительные процессы, такие как периодонтит, который сопровождается болью, гноетечением и даже формированием абсцессов. В итоге инфекция может распространиться на мягкие ткани и кости, что создает риск более серьезного медицинского вмешательства, подытожила Тышкевич.