Челябинские врачи извлекли крючок из желудка младенца

В Челябинске врачи областной клинической детской больницы освободили кишечник восьмимесячного малыша от опасного предмета - металлического крючка внушительных размеров, который уже успел погрузиться в двенадцатиперстную кишку.

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Родители доставили ребенка в экстренный приемный покой ЧОДКБ, заподозрив, что он проглотил колпачок от ручки. Однако рентген показал, что внутри кишечника находится металлический крючок. Сначала врачи решили, что рыболовный, но его форма и толщина поставили их в тупик. Родители тоже не смогли пролить свет на то, откуда мог появиться опасный предмет. Его нужно было достать так, чтобы не поранить внутренние органы.

"Ребенок маленький, объем желудка маленький. Мне этот крюк надо было сначала переместить из кишки в более просторное место желудка, а потом подцепить и аккуратно, не повредив ткани, извлечь наружу. Нам удалось избежать перехода на интубационный наркоз, смогли обойтись масочным, но процедура заняла не менее часа", - рассказала заведующая эндоскопическим отделением Татьяна Лещева.

По словам врача, поменять позицию достаточно инородного тела оказалось непросто. Крючок толщиной с монету несколько раз срывался на уровне пищевода и его приходилось снова ловить и поворачивать так, чтобы он пошел по оси, не повредив ткани.

К счастью, металл, из которого был сделан крючок оказался химически нейтральным. Младенец перенес процедуру без осложнений и вскоре пошел на поправку.

Между тем

Врачи напоминают, что малышей не следует оставлять без присмотра даже дома и нужно убирать в недоступное место агрессивные жидкости, мелкие и режущие предметы. В больнице уже собрана целая коллекция инородных тел, извлеченных из маленьких пациентов. Как уже писала "РГ", две недели назад врачи спасали подростка, проглотившего крышку от бутылки, в августе врачи достали из желудка ребенка четыре магнита, а в прошлом году - целую связку ключей.