Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин предупредил россиян об опасности сосудосуживающих капель для носа. В эфире программы

«О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что злоупотребление препаратом может спровоцировать атрофию слизистой желудка. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли длительный прием сосудосуживающих капель может привести к проблемам с пищеварением, ответила отрицательно. Агапкин не согласился с предположением женщины.

«Это сложный вопрос. В действительности — может. Когда человек закапывает сосудосуживающие капли в нос, они, естественно, по задней стенке глотки стекают, и человек их после этого глотает, и они попадают в желудок», — объяснил медик.

В желудке, по словам специалиста, препарат вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой, что приводит к нарушению ее кровоснабжения.

«В перспективе, если человек пользуется каплями достаточно долго, это может привести к атрофии слизистой даже», — заключил врач.

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман предостерегли россиян от использования сосудосуживающих капель для носа при повышенном давлении. По словам медиков, использование таких капель опасно для гипертоников, так как препарат поднимает давление.