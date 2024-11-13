Российские врачи ставят диагноз "сахарный диабет" свыше тысячи россиянам ежедневно. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталью Мокрышеву.

"По нашим последним данным, каждый день более тысячи человек в России заболевают сахарным диабетом. Мы стали больше внимания уделять сахарному диабету. Раньше не более 1% среди впервые выявленных диагнозов "сахарный диабет" выявлялось по итогам диспансеризации и профосмотров. Сейчас – уже больше, и мы этому очень рады", – отметила Мокрышева.

Она добавила, что наиболее часто встречается диабет второго типа. Мокрышева добавила, что к такому заболеванию приводит неправильный образ жизни и ожирение.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, кому стоит избегать в рационе белого хлеба. Людям с сахарным диабетом лучше исключить его из своего питания, так как продукт способствует быстрому набору веса и повышает уровень глюкозы в крови.