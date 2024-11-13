В Кирове мужчине с сепсисом очистили кровь новым методом

Появление новых отечественных технологий поможет значительно снизить летальность среди пациентов с сепсисом.

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Недавно в отделение реанимации и анестезиологии №3 Кировской областной клинической больницы поступил молодой мужчина с сахарным диабетом 1 типа в тяжелом состоянии на фоне двусторонней пневмонии. Пациент был подключен к искусственной вентиляции легких, назначена сложная антибактериальная терапия и инфузионное лечение. Несмотря на это, состояние оставалось критическим.

Врачи решили провести сеанс экстракорпорального очищения крови с использованием новых специализированных гемосорбционных колонок Эфферон ЛПС. Внутри колонок содержится полимерный адсорбент, который избирательно связывается с бактериальными эндотоксинами и медиаторами воспаления.