В Кирове мужчине с сепсисом очистили кровь новым методом

В Кирове молодому диабетику с сепсисом очистили кровь новым методом
Появление новых отечественных технологий поможет значительно снизить летальность среди пациентов с сепсисом.
Недавно в отделение реанимации и анестезиологии №3 Кировской областной клинической больницы поступил молодой мужчина с сахарным диабетом 1 типа в тяжелом состоянии на фоне двусторонней пневмонии. Пациент был подключен к искусственной вентиляции легких, назначена сложная антибактериальная терапия и инфузионное лечение. Несмотря на это, состояние оставалось критическим.
Врачи решили провести сеанс экстракорпорального очищения крови с использованием новых специализированных гемосорбционных колонок Эфферон ЛПС. Внутри колонок содержится полимерный адсорбент, который избирательно связывается с бактериальными эндотоксинами и медиаторами воспаления.
Уже через сутки после процедуры мы отметили положительные изменения. Пациент пришел в сознание, а уровень биохимических маркеров воспаления снизился в несколько раз, что подтверждает эффективность проведенного лечения, – подчеркнул Владимир Литвинов. – Новое устройство для экстракорпорального очищения крови – это уникальная разработка российских ученых. Созданный ими гемосорбент способен одновременно воздействовать на два типа различных молекул, что обеспечивает быстрый клинический эффект.