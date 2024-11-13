Почему худые люди могут страдать ожирением

Человек может иметь нормальный индекс массы тела, стройную талию и одновременно страдать ожирением, заявила в разговоре с NEWS.ru эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, что для такого типа заболевания характерен избыток жировой массы тела и уменьшение скелетной мускулатуры.

Можно иметь нормальный вес и индекс массы тела и при этом страдать саркопеническим ожирением, когда у человека много жира и мало мышц. Такое состояние точно так же грозит развитием диабета и сердечно-сосудистых патологий, — считает эндокринолог.

Чтобы не столкнуться с данным видом ожирения, врач посоветовала много двигаться и ни дня не проводить без физической активности. Без движения правильное питание не принесет результата, предупредила Павлова.

Появление натоптышей и мозолей в сочетании с отсутствием чувствительности стоп может говорить о диабетической стопе, рассказали врач общей практики и телеведущий Александр Мясников и заведующая Центром диабетической стопы Анна Андреева. По словам экспертов, такие пациенты находятся в зоне риска ампутации конечности. Мясников добавил, что человек может незаметно травмировать ногу из-за потери чувствительности, что, в свою очередь, открывает путь для инфекции и воспаления.