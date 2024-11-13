Врач объяснил, что влияет на развитие тромбоза

На развитие тромбоза и образование тромбов влияют неподвижность и травмы, поделился со «Здоровьем Mail» сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог Тахир Ярахмедов. По его словам, в этом виновато замедление кровотока.

«Это может происходить в результате длительной неподвижности, например при болезни, травмах, переездах или долгих перелетах, а также во время продолжительных операций и у людей с варикозным расширением вен или недостаточностью венозных клапанов»‎, — подчеркнул врач.

Он добавил, что на образование тромбов влияет также повреждение сосудистых стенок из-за воспалений, травм, аневризм и атеросклероза, в также гиперкоагуляция, или слишком быстрая свертываемость крови. Это состояние может быть результатом наследственных мутаций или последствием ожогов, травм и онкологий, а также курения или гормональной терапии.

«Чем больше факторов риска одновременно воздействует на организм, тем выше вероятность образования тромбов»‎, — предупредил Ярахмедов.

К тому же в группу риска входят диабетики, люди с избыточным весом, беременные, недавно родившие и принимающие гормональные контрацептивы женщины, мужчины старше 40 лет и онкобольные, подытожил специалист.

Ранее сотрудник скорой помощи Московской области Денис Зинченко предположил, что тромбоэмболия легочной артерии является наиболее вероятной причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMAN Антона Коробкова-Землянского. Медик пояснил, что сегодня существует множество атипичных вариантов пневмоний и врачей нередко вызывают молодые люди.